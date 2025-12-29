Rückruf: PAK in Q4Life Fitness-Handschuhen via Action

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

PW Sports informiert über einen Rückruf von Fitness-Handschuhen der Marke Q4Life, die über Action verkauft wurden. Wie mitgeteilt wird, hat ein Testbericht ergeben, dass das Neopren-Gummi des oben genannten Produkts einen Gehalt von ca. 1,1 g/kg polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) aufweist. Dieser Wert überschreitet die in der europäischen Gesetzgebung festgelegten Grenzwerte.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Viele PAK haben nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung krebserregende, erbgutverändernde und/oder fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften.

Betroffener Artikel

Fitness⁠-Handschuhe

Marke: Q4Life

Action⁠-Artikelnummer 2558554

Verkaufszeitraum 01⁠.01⁠.2025 – 10⁠.11⁠.2025

EAN⁠-Codes 8719407110695, 8719407110701, 8719407110718, 8719407110725

Chargencode 179034 und 179036

Falls Sie im Besitz der oben beschriebenen Handschuhe sind, stellen Sie die Nutzung umgehend ein. Action bittet Sie, das Produkt in eine beliebige Action-Filiale in Ihrer Nähe zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



