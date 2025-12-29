Rückruf: PAK in Q4Life Fitness-Handschuhen via Action
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
PW Sports informiert über einen Rückruf von Fitness-Handschuhen der Marke Q4Life, die über Action verkauft wurden. Wie mitgeteilt wird, hat ein Testbericht ergeben, dass das Neopren-Gummi des oben genannten Produkts einen Gehalt von ca. 1,1 g/kg polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) aufweist. Dieser Wert überschreitet die in der europäischen Gesetzgebung festgelegten Grenzwerte.
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Viele PAK haben nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung krebserregende, erbgutverändernde und/oder fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften.
Betroffener Artikel
Fitness-Handschuhe
Marke: Q4Life
Action-Artikelnummer 2558554
Verkaufszeitraum 01.01.2025 – 10.11.2025
EAN-Codes 8719407110695, 8719407110701, 8719407110718, 8719407110725
Chargencode 179034 und 179036
Falls Sie im Besitz der oben beschriebenen Handschuhe sind, stellen Sie die Nutzung umgehend ein. Action bittet Sie, das Produkt in eine beliebige Action-Filiale in Ihrer Nähe zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller