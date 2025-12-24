Rückruf: Salmonellen in Lucky Dog Hundesnack via Penny
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die DOG’S NATURE GmbH informiert über den Rückruf von Lucky Dog Premium Hühnerhälsen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Chargen Salmonellen nachgewiesen. Verkauft wurde betroffene Ware via Penny.
Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!
Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich.
Ebenso sind Hundehalter:innen durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet
Betroffener Artikel
Penny
Lucky Dog Premium Hühnerhälse
Inhalt: 100g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 07/2027
Charge 0-196-25H1
Hersteller DOG’S NATURE GmbH
Betroffen aus Rückruf vom 4.12.2025
Lucky Dog Premium Hühnerhälse
Inhalt: 100g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 09/2027
Charge 0-247-25H1
Hersteller DOG’S NATURE GmbH
Sie finden die Angaben im unteren Bereich der Rückseite des Beutels.
Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.
Kundenservice
Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com
Produktabbildung: DOG’S NATURE GmbH
Infobox Salmonellen
ACHTUNG!
Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf
Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher sollten in diesem Fall einen Tierarzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei immungeschwächten und älteren Tieren verstärkt auftreten.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller