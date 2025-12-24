Rückruf: Salmonellen in Lucky Dog Hundesnack via Penny

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die DOG’S NATURE GmbH informiert über den Rückruf von Lucky Dog Premium Hühnerhälsen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Chargen Salmonellen nachgewiesen. Verkauft wurde betroffene Ware via Penny.

Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!

Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich.

Ebenso sind Hundehalter:innen durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet

Betroffener Artikel

Penny

Lucky Dog Premium Hühnerhälse

Inhalt: 100g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 07/2027

Charge 0-196-25H1

Hersteller DOG’S NATURE GmbH

Betroffen aus Rückruf vom 4.12.2025

Lucky Dog Premium Hühnerhälse

Inhalt: 100g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 09/2027

Charge 0-247-25H1

Hersteller DOG’S NATURE GmbH

Kundeninformation >

Sie finden die Angaben im unteren Bereich der Rückseite des Beutels.

Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Kundenservice

Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com

Produktabbildung: DOG’S NATURE GmbH

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher sollten in diesem Fall einen Tierarzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei immungeschwächten und älteren Tieren verstärkt auftreten.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller