Feiertagshorror – wenn die Heizung ihr „Last Christmas“ feiert

Rund um Weihnachten und Silvester kann es schwierig werden, bei einer Heizungsstörung schnelle Hilfe zu bekommen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig vorzusorgen. „Informieren Sie sich rechtzeitig, ob Ihr Heizungsfachbetrieb über die Feiertage einen Notdienst anbietet“, rät Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen.

Ist das nicht der Fall, sollte eine Liste mit Notfallkontakten des Herstellers oder von Heizungsdiensten und Handwerksbetrieben in der Umgebung erstellt werden. Darüber hinaus ist es ratsam, wichtige Informationen über die Heizungsanlage bereitzuhalten, darunter Herstellerangaben, Wartungshistorie und technische Daten. Wer zur Miete wohnt, sollte klären, wie die Hausverwaltung über die Feiertage erreichbar ist. Größere Wohnungsgesellschaften haben oft eine Havarie-Hotline.

Kostenfallen beim Heizungsnotdienst vermeiden

Beim ersten Kontakt mit einem Heizungsnotdienst sollten einige Punkte geklärt werden, um Kostenfallen zu vermeiden. „Fragen Sie nach dem Stundensatz beziehungsweise ob der Notdienst einen Pauschalpreis anbietet. Fallen Zuschläge für Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsarbeit an? Wie hoch sind die Anfahrtskosten? Stellen Sie klar, dass nur notwendige Maßnahmen durchgeführt werden sollen, um die Heizung wieder in Gang zu bringen“, rät Ramona Ballod.

Auch bei Totalausfall nichts überstürzen

Lässt sich die Heizung nicht mehr reparieren? Anstatt sofort einen neuen Kessel zu installieren, könnte eine gebrauchte Heizung vorübergehend Abhilfe schaffen. „Versuchen Sie, Zeit zu gewinnen, um den Markt zu sondieren, zu vergleichen und Expertenrat einzuholen“, so die Expertin.

Vorbeugen durch regelmäßige Wartung

Die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Heizungsausfalls lässt sich durch regelmäßige Wartung verringern. Auch der rechtzeitige Austausch alter Heizgeräte kann Ausfällen vorbeugen. Die Investition in moderne Technik zahlt sich aus, da sie effizienter arbeitet.

Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen hilft Ihnen, die für Ihr Haus passende Heiztechnik zu finden. Termine für ein persönliches Beratungsgespräch können unter der Telefonnummer 0800 809 802 400 (kostenfrei) vereinbart werden.