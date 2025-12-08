Rückruf von JoJo Maman Bebe Babybekleidung
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Next Retail Ltd. informiert über den Rückruf von verschiedener JoJo Maman Bebe Cord Bekleidung für Kleinkinder. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich herausgestellt, dass die dass die Befestigung der Druckknöpfe ein potenzielles Problem darstellt. Dies könnte dazu führen, dass ein Teil des Druckknopfes zugänglich ist – was zu Kratzern führen kann – oder dass er sich vom Produkt löst – was eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffener Artikel
JoJo Maman Bebe Cordhosen
Artikelnummern: F86344 – F86104 – H65554 – H67074
Zudem läuft ein Rückruf aus gleichem Grund für die nachfolgend abgebildete Kinderbekleidung von JoJo Maman Bebe
JoJo Maman Bébé Cord Kleidung
Artikelnummern: H15846 – H16250 – W26846 – F81946 – F87393 – H15199 – H15210 – H15189 – B22314
Kunden die betroffene Hosen gekauft haben, werden gebeten sich an NEXT zu wenden um eine Rückerstattung des Kaufpreises zu erhalten. Onlinekunden wurden direkt kontaktiert.
