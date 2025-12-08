Rückruf von JoJo Maman Bebe Babybekleidung

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Next Retail Ltd. informiert über den Rückruf von verschiedener JoJo Maman Bebe Cord Bekleidung für Kleinkinder. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich herausgestellt, dass die dass die Befestigung der Druckknöpfe ein potenzielles Problem darstellt. Dies könnte dazu führen, dass ein Teil des Druckknopfes zugänglich ist – was zu Kratzern führen kann – oder dass er sich vom Produkt löst – was eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

JoJo Maman Bebe Cordhosen

Artikelnummern: F86344 – F86104 – H65554 – H67074

Zudem läuft ein Rückruf aus gleichem Grund für die nachfolgend abgebildete Kinderbekleidung von JoJo Maman Bebe

JoJo Maman Bébé Cord Kleidung

Artikelnummern: H15846 – H16250 – W26846 – F81946 – F87393 – H15199 – H15210 – H15189 – B22314

Kunden die betroffene Hosen gekauft haben, werden gebeten sich an NEXT zu wenden um eine Rückerstattung des Kaufpreises zu erhalten. Onlinekunden wurden direkt kontaktiert.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

