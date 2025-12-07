Rückruf: Stromer ruft WREN Federgabeln von Speed-Pedelecs zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Stromer informiert über den Rückruf von etwa 6’500 vorderen Federgabeln der Marke WREN, die in den Speed-Pedelecs ST3, ST5 und ST7 verbaut wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann das Gabelschaftrohr vorzeitig ermüden und während der Nutzung Risse bilden, brechen oder sich lösen.

Aus Sicherheitsgründen sollten betroffene Stromer-Fahrzeuge nicht mehr genutzt werden, bis die WREN-Federgabel ersetzt wurde. Ein Ausfall der Federgabel kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen. Dadurch besteht ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko Es wurden bereits Verletzungen aufgrund eines Ausfalls der Federgabel gemeldet.

Betroffener Artikel

WREN Federgabeln

Verbaut in: Stromer Speed-Pedelecs ST3, ST5 und ST7

Stromer teilt mit: Ersatzteile befinden sich derzeit in Produktion. Kund:innen werden informiert, sobald diese verfügbar sind, womit Anfang 2026 gerechnet wird. Dann erfolgt eine kostenlose Reparatur des Gabelschaftrohres bei einem autorisierten Stromer-Händler.

Kundenservice

Für Fragen zu diesem Rückruf wenden Sie sich bitte an safety@stromerbike.com

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller