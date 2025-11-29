Rückruf: Keimbelastet – SCHOCK ruft Armaturen zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

SCHOCK informiert über den Rückruf einzelner Modelle seiner Armaturen-Serien SCHOCK ALTOS, CONOS, CONOS PRO und LAIOS. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen von Qualitätsuntersuchungen bei einzelnen der Armaturen der Krankenhauskeim Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen.

Wasser aus betroffenen Armaturen muss unbedingt abgekocht werden und darf nicht als Trinkwasser genutzt werden

Betroffener Artikel

Armaturen-Serien SCHOCK ALTOS, CONOS, CONOS PRO und LAIOS

Produktionsdatum zwischen April und August 2025

Die Artikelnummern sowie das Herstellungsdatum befinden sich an einem Etikett am Schlauch in der Reihenfolge:

Artikelnummer, Jahr, Monat der Herstellung.

Art.Nr. Farbe Modell Marke 529000EDM Edelstahl matt ALTOS FA SCHOCK 529000PUR 84 Puro ALTOS FA SCHOCK 529003EDM Edelstahl matt ALTOS ND FA SCHOCK 530000EDM Edelstahl matt ALTOS S FA SCHOCK 530000PUR Puro ALTOS S FA SCHOCK 529005EDM Edelstahl matt ALTOS W FA SCHOCK 529120EDM Edelstahl matt ALTOS SA SCHOCK 529120PUR Puro ALTOS SA SCHOCK 529123EDM Edelstahl matt ALTOS ND SA SCHOCK 530120EDM Edelstahl matt ALTOS S SA SCHOCK 530120PUR Puro ALTOS S SA SCHOCK 529125EDM Edelstahl matt ALTOS W SA SCHOCK 528000EDM Edelstahl matt CONOS FA SCHOCK 528120EDM Edelstahl matt CONOS SA SCHOCK 528006EDM Edelstahl matt CONOS Pro FA & SB SCHOCK 517000BRO Bronze LAIOS FA SCHOCK 517000EDM Edelstahl matt LAIOS FA SCHOCK 517000MAG Magma LAIOS FA SCHOCK 517000PUR Puro LAIOS FA SCHOCK 517120BRO Bronze LAIOS SA SCHOCK 517120EDM Edelstahl matt LAIOS SA SCHOCK 517120MAG Magma LAIOS SA SCHOCK 517120POL Polaris LAIOS SA SCHOCK 517120PUR Puro LAIOS SA SCHOCK 517120WGO White Gold LAIOS SA SCHOCK 517005EDM Edelstahl matt LAIOS W FA SCHOCK 517125EDM Edelstahl matt LAIOS W SA SCHOCK

Nach Unternehmensangaben sind ausschließlich die aufgeführten Armaturen betroffen, die zwischen April und August 2025 produziert wurden. Alle anderen Produkte aus dem SCHOCK Sortiment sind nicht betroffen

Betroffene Armaturen werden kostenlos ausgetauscht. Bitte kontaktieren sie für einen Austausch ihrem Händler oder Küchenstudio

Kundenservice

Für Kundenanfrage steht eine eigens eingerichtete Hotline 09921 / 600-318 zur Verfügung

Montag bis Donnerstag von 08:00 – 17:00 Uhr sowie Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr

Infobox ACHTUNG! Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa ist ein Krankenhauskeim, der durch seinen Stoffwechsel und seine Zellmembranstruktur Mehrfachresistenzen gegenüber Antibiotika aufweist. Mit ca. 10 % aller Krankenhausinfektionen gehört P. aeruginosa zu den in Deutschland am häufigsten auftretenden Krankenhauskeimen. Das Spektrum an Krankheiten, welche durch diese Bakterien verursacht werden, ist umfangreich. Das häufigste Erscheinungsbild sind Pneumonien bei zystischer Fibrose und Patienten mit „Chronischer obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die vor allem bei immunsupprimierten und AIDS-Patienten besonders schwerwiegend sind. Harnwegsinfekte, Enterokolitis, Meningitis, Otitis externa („swimmer’s ear“) oder Infektionen auf Brandwunden können ebenfalls ausgelöst werden. Quelle: wikipedia.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

