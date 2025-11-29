Rückruf: Keimbelastet – SCHOCK ruft Armaturen zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
SCHOCK informiert über den Rückruf einzelner Modelle seiner Armaturen-Serien SCHOCK ALTOS, CONOS, CONOS PRO und LAIOS. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen von Qualitätsuntersuchungen bei einzelnen der Armaturen der Krankenhauskeim Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen.
Wasser aus betroffenen Armaturen muss unbedingt abgekocht werden und darf nicht als Trinkwasser genutzt werden
Betroffener Artikel
Armaturen-Serien SCHOCK ALTOS, CONOS, CONOS PRO und LAIOS
Produktionsdatum zwischen April und August 2025
Die Artikelnummern sowie das Herstellungsdatum befinden sich an einem Etikett am Schlauch in der Reihenfolge:
Artikelnummer, Jahr, Monat der Herstellung.
|Art.Nr.
|Farbe
|Modell
|Marke
|529000EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS FA
|SCHOCK
|529000PUR
|84 Puro
|ALTOS FA
|SCHOCK
|529003EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS ND FA
|SCHOCK
|530000EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS S FA
|SCHOCK
|530000PUR
|Puro
|ALTOS S FA
|SCHOCK
|529005EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS W FA
|SCHOCK
|529120EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS SA
|SCHOCK
|529120PUR
|Puro
|ALTOS SA
|SCHOCK
|529123EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS ND SA
|SCHOCK
|530120EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS S SA
|SCHOCK
|530120PUR
|Puro
|ALTOS S SA
|SCHOCK
|529125EDM
|Edelstahl matt
|ALTOS W SA
|SCHOCK
|528000EDM
|Edelstahl matt
|CONOS FA
|SCHOCK
|528120EDM
|Edelstahl matt
|CONOS SA
|SCHOCK
|528006EDM
|Edelstahl matt
|CONOS Pro FA & SB
|SCHOCK
|517000BRO
|Bronze
|LAIOS FA
|SCHOCK
|517000EDM
|Edelstahl matt
|LAIOS FA
|SCHOCK
|517000MAG
|Magma
|LAIOS FA
|SCHOCK
|517000PUR
|Puro
|LAIOS FA
|SCHOCK
|517120BRO
|Bronze
|LAIOS SA
|SCHOCK
|517120EDM
|Edelstahl matt
|LAIOS SA
|SCHOCK
|517120MAG
|Magma
|LAIOS SA
|SCHOCK
|517120POL
|Polaris
|LAIOS SA
|SCHOCK
|517120PUR
|Puro
|LAIOS SA
|SCHOCK
|517120WGO
|White Gold
|LAIOS SA
|SCHOCK
|517005EDM
|Edelstahl matt
|LAIOS W FA
|SCHOCK
|517125EDM
|Edelstahl matt
|LAIOS W SA
|SCHOCK
Nach Unternehmensangaben sind ausschließlich die aufgeführten Armaturen betroffen, die zwischen April und August 2025 produziert wurden. Alle anderen Produkte aus dem SCHOCK Sortiment sind nicht betroffen
Betroffene Armaturen werden kostenlos ausgetauscht. Bitte kontaktieren sie für einen Austausch ihrem Händler oder Küchenstudio
Kundenservice
Für Kundenanfrage steht eine eigens eingerichtete Hotline 09921 / 600-318 zur Verfügung
Montag bis Donnerstag von 08:00 – 17:00 Uhr sowie Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr
Infobox
ACHTUNG!
Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa ist ein Krankenhauskeim, der durch seinen Stoffwechsel und seine Zellmembranstruktur Mehrfachresistenzen gegenüber Antibiotika aufweist. Mit ca. 10 % aller Krankenhausinfektionen gehört P. aeruginosa zu den in Deutschland am häufigsten auftretenden Krankenhauskeimen.
Das Spektrum an Krankheiten, welche durch diese Bakterien verursacht werden, ist umfangreich. Das häufigste Erscheinungsbild sind Pneumonien bei zystischer Fibrose und Patienten mit „Chronischer obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die vor allem bei immunsupprimierten und AIDS-Patienten besonders schwerwiegend sind. Harnwegsinfekte, Enterokolitis, Meningitis, Otitis externa („swimmer’s ear“) oder Infektionen auf Brandwunden können ebenfalls ausgelöst werden.
Quelle: wikipedia.de
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller