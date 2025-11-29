CleanKids-Magazin

Rückruf: Keimbelastet – SCHOCK ruft Armaturen zurück

Veröffentlicht ·

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

SCHOCK informiert über den Rückruf einzelner Modelle seiner Armaturen-Serien SCHOCK ALTOS, CONOS, CONOS PRO und LAIOS. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen von Qualitätsuntersuchungen bei einzelnen der Armaturen der Krankenhauskeim Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen.

Wasser aus betroffenen Armaturen muss unbedingt abgekocht werden und darf nicht als Trinkwasser genutzt werden

Betroffener Artikel

Rückruf einzelner Modelle von SCHOCK Armaturen-Serien

Armaturen-Serien SCHOCK ALTOS, CONOS, CONOS PRO und LAIOS
Produktionsdatum zwischen April und August 2025

Die Artikelnummern sowie das Herstellungsdatum befinden sich an einem Etikett am Schlauch in der Reihenfolge:
Artikelnummer, Jahr, Monat der Herstellung.

Art.Nr.FarbeModellMarke
529000EDMEdelstahl mattALTOS FASCHOCK
529000PUR84 PuroALTOS FASCHOCK
529003EDMEdelstahl mattALTOS ND FASCHOCK
530000EDMEdelstahl mattALTOS S FASCHOCK
530000PURPuroALTOS S FASCHOCK
529005EDMEdelstahl mattALTOS W FASCHOCK
529120EDMEdelstahl mattALTOS SASCHOCK
529120PURPuroALTOS SASCHOCK
529123EDMEdelstahl mattALTOS ND SASCHOCK
530120EDMEdelstahl mattALTOS S SASCHOCK
530120PURPuroALTOS S SASCHOCK
529125EDMEdelstahl mattALTOS W SASCHOCK
528000EDMEdelstahl mattCONOS FASCHOCK
528120EDMEdelstahl mattCONOS SASCHOCK
528006EDMEdelstahl mattCONOS Pro FA & SBSCHOCK
517000BROBronzeLAIOS FASCHOCK
517000EDMEdelstahl mattLAIOS FASCHOCK
517000MAGMagmaLAIOS FASCHOCK
517000PURPuroLAIOS FASCHOCK
517120BROBronzeLAIOS SASCHOCK
517120EDMEdelstahl mattLAIOS SASCHOCK
517120MAGMagmaLAIOS SASCHOCK
517120POLPolarisLAIOS SASCHOCK
517120PURPuroLAIOS SASCHOCK
517120WGOWhite GoldLAIOS SASCHOCK
517005EDMEdelstahl mattLAIOS W FASCHOCK
517125EDMEdelstahl mattLAIOS W SASCHOCK

Nach Unternehmensangaben sind ausschließlich die aufgeführten Armaturen betroffen, die zwischen April und August 2025 produziert wurden. Alle anderen Produkte aus dem SCHOCK Sortiment sind nicht betroffen

Betroffene Armaturen werden kostenlos ausgetauscht. Bitte kontaktieren sie für einen Austausch ihrem Händler oder Küchenstudio 

Kundenservice
Für Kundenanfrage steht eine eigens eingerichtete Hotline 09921 / 600-318 zur Verfügung
Montag bis Donnerstag von 08:00 – 17:00 Uhr sowie Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr

Kundeninformation >

Infobox

ACHTUNG!

Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa ist ein Krankenhauskeim, der durch seinen Stoffwechsel und seine Zellmembranstruktur Mehrfachresistenzen gegenüber Antibiotika aufweist. Mit ca. 10 % aller Krankenhausinfektionen gehört P. aeruginosa zu den in Deutschland am häufigsten auftretenden Krankenhauskeimen.

Das Spektrum an Krankheiten, welche durch diese Bakterien verursacht werden, ist umfangreich. Das häufigste Erscheinungsbild sind Pneumonien bei zystischer Fibrose und Patienten mit „Chronischer obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die vor allem bei immunsupprimierten und AIDS-Patienten besonders schwerwiegend sind. Harnwegsinfekte, Enterokolitis, Meningitis, Otitis externa („swimmer’s ear“) oder Infektionen auf Brandwunden können ebenfalls ausgelöst werden.

Quelle: wikipedia.de

 

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 

 

  
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller 

 

Anzeige

 

 

 