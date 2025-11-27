CleanKids-Magazin

Rückruf vieler Kuscheltücher und Rasseln für Babys von Petjes World

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Das dänische Unternehmen Petjes World ApS informiert über den Rückruf vieler Kuscheltücher und Rasseln für Babys. Dem Unternehmen zufolge, können die Nähte reißen und das Füllmaterial austreten. Wenn ein Kleinkind dieses Verschluckt, besteht Erstickungsgefahr.

Daher sollten betroffene Kuscheltücher oder Rasseln aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt werden!

Betroffene Artikel

Die Batch Nummer ist jeweils auf dem angenähten Pflegeetikett zu finden

Kuscheltuch Flamingo
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970003
Batch Nummer: 86180924 – 86181024

Kuscheltuch Elefant
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970027
Batch Nummer: 86181225

Kuscheltuch Giraffe
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970034
Batch Nummer: 86181024 – 86181124

Kuscheltuch Faultier
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970041
Batch Nummer: 86180924

Kuscheltuch Horneule
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970188
Batch Nummer: 86181124

Kuscheltuch Wolf
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970089
Batch Nummer: 86181024

Kuscheltuch Pinguin
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970096
Batch Nummer: 86181024

Kuscheltuch Schildkröte grün
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970102
Batch Nummer: 86180924 – 86181024 – 86181124

Kuscheltuch Robbe weiß
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970119
Batch Nummer: 86180924 – 86181024

Kuscheltuch Schildkröte pink
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970126
Batch Nummer: 86181024 – 86181124

Kuscheltuch Katta Lemur
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970140
Batch Nummer: 86180924

Kuscheltuch Papagei rot
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970164
Batch Nummer: 86180924 – 86181024

Kuscheltuch Roter Panda
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970171
Batch Nummer: 86180924 – 86181024

Kuscheltuch Kaninchen
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970065
Batch Nummer: 86181225

Rassel Flamingo
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970508
Batch Nummer: 86181124

Rassel Giraffe
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970539
Batch Nummer: 86180924

Rassel Pinguin
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970591
Batch Nummer: 86181024

Rassel Schildkröte grün
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970508
Batch Nummer: 86180924 – 86181024 – 86181124 – 86181225

Rassel Robbe weiß
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970614
Batch Nummer: 86181024

Rassel Schildkröte pink
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970621
Batch Nummer: 86181024 – 86181225

Rassel Papagei rot
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970669
Batch Nummer: 86180924 – 86181124

Rassel Panda rot
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970676
Batch Nummer: 86180924 – 86181024

Wir empfehlen die Rückgabe in den jewiligen Verkaufskanälen mit Verweis auf diesen Rückruf

Abbildungen: Petjes World ApS

 

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

