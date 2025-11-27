Rückruf vieler Kuscheltücher und Rasseln für Babys von Petjes World
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Das dänische Unternehmen Petjes World ApS informiert über den Rückruf vieler Kuscheltücher und Rasseln für Babys. Dem Unternehmen zufolge, können die Nähte reißen und das Füllmaterial austreten. Wenn ein Kleinkind dieses Verschluckt, besteht Erstickungsgefahr.
Daher sollten betroffene Kuscheltücher oder Rasseln aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt werden!
Betroffene Artikel
Die Batch Nummer ist jeweils auf dem angenähten Pflegeetikett zu finden
Kuscheltuch Flamingo
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970003
Batch Nummer: 86180924 – 86181024
Kuscheltuch Elefant
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970027
Batch Nummer: 86181225
Kuscheltuch Giraffe
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970034
Batch Nummer: 86181024 – 86181124
Kuscheltuch Faultier
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970041
Batch Nummer: 86180924
Kuscheltuch Horneule
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970188
Batch Nummer: 86181124
Kuscheltuch Wolf
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970089
Batch Nummer: 86181024
Kuscheltuch Pinguin
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970096
Batch Nummer: 86181024
Kuscheltuch Schildkröte grün
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970102
Batch Nummer: 86180924 – 86181024 – 86181124
Kuscheltuch Robbe weiß
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970119
Batch Nummer: 86180924 – 86181024
Kuscheltuch Schildkröte pink
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970126
Batch Nummer: 86181024 – 86181124
Kuscheltuch Katta Lemur
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970140
Batch Nummer: 86180924
Kuscheltuch Papagei rot
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970164
Batch Nummer: 86180924 – 86181024
Kuscheltuch Roter Panda
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970171
Batch Nummer: 86180924 – 86181024
Kuscheltuch Kaninchen
Größe: 35x35cm
EAN: 5704951970065
Batch Nummer: 86181225
Rassel Flamingo
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970508
Batch Nummer: 86181124
Rassel Giraffe
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970539
Batch Nummer: 86180924
Rassel Pinguin
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970591
Batch Nummer: 86181024
Rassel Schildkröte grün
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970508
Batch Nummer: 86180924 – 86181024 – 86181124 – 86181225
Rassel Robbe weiß
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970614
Batch Nummer: 86181024
Rassel Schildkröte pink
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970621
Batch Nummer: 86181024 – 86181225
Rassel Papagei rot
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970669
Batch Nummer: 86180924 – 86181124
Rassel Panda rot
Größe: 10x15cm
EAN: 5704951970676
Batch Nummer: 86180924 – 86181024
Wir empfehlen die Rückgabe in den jewiligen Verkaufskanälen mit Verweis auf diesen Rückruf
Abbildungen: Petjes World ApS
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller