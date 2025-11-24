Produktrückruf: Nitrosamine in metallic Luftballons via TEDi

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

TEDi informiert über den Rückruf der unten abgebildeten 4o Stück Luftballons in metallic Optik der GLOBOS Festival S.A., welche vom 10.12.2024 bis zum 19.11.2025 zum Preis von 6,00 Euro in allen TEDi-Filialen verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wiesen Produkttests erhöhte Werte an N-Nitrosaminen nach. Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein.

Von einer weiteren Verwendung wird abgeraten

Betroffener Artikel

Luftballons metallic

Inhalt: 40Stk.

Verkaufspreis: 6,00 Euro

Artikelnummer: 37042001301000000600

Verkaufszeitraum: 10.12.2024 bis zum 19.11.2025

Hersteller: GLOBOS Festival S.A.

Betroffene Luftballons können gegen Erstattung des Verkaufspreises von 6€ oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail info@tedi.com an TEDi wenden

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Nitrosamine Im Tierversuch wurde in sämtlichen Spezies eine stark krebserzeugende Wirkung bei 90 % der untersuchten Nitrosamine nachgewiesen. Nitrosamine sind Präkanzerogene, das heißt, sie müssen im Körper aktiviert werden, damit sie ihre schädliche Wirkung entfalten können. Dies erfolgt durch eine Cytochrom-P450-katalysierte Reaktion. In nachfolgenden Reaktionen werden das sehr reaktive Formaldehyd sowie Carboniumionen freigesetzt, die eine stark gentoxische Wirkung haben. Epidemiologische Studien deuten auf eine positive Korrelation zwischen Nitrit- und Nitrosaminaufnahme und Magenkarzinom, sowie zwischen dem Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren und Magen- und Speiseröhrenkrebs hin. Weitere epidemiologische Studien sehen zudem eine Korrelation zwischen dem zunehmenden Einsatz von Nitrat und Nitrit in Landwirtschaft (Düngung) und Nahrungsmittelindustrie (Konservierungsmittel), der dadurch erhöhten Belastung mit Nitrosaminen und der steigenden Zahl von Alzheimer-, Parkinson- und Diabetesfällen. Nitrosamine haben im Tierversuch auch Schäden der Leber und des Erbgutes hervorgerufen. Nitrosodialkylamine (R1, R2 = Alkylrest) werden im Körper zu Alkyldiazohydroxiden metabolisiert, welche die ultimalen Kanzerogene darstellen, also die eigentlich krebserzeugende Wirkung haben. Diese zerfallen unter Stickstoffabgabe zu hochreaktiven Carbeniumionen, welche Addukte mit DNA, RNA und Proteinen bilden können. N-Nitrosodimethylamin beispielsweise methyliert die DNA-Basen Guanin und Adenin. Quelle: wikipedia.de

