Rückruf: Verschluckbare Kleinteile bei Ravensburger Play+ Pop-it-Spinner
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Spielwarenhersteller Ravensburger informiert über den Rückruf der Play+ Pop-it-Spinner Leopard und Play+ Pop-it-Spinner Affe. Wie das Unternehmen mitteilte, besteht die Gefahr, dass sich Kleinteile ablösen können. Für kleine Kinder besteht dadurch schlimmstenfalls Erstickungsgefahr, wenn die Teile in den Mund genommen und verschluckt werden.
Betroffene Artikel sollten umgehend aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt und nicht mehr genutzt werden
Betroffene Artikel
Play+ Pop-it-Spinner: Leopard
Artikelnummern 04868 / 12.034.012 / 12.034.033)
Play+ Pop-it-Spinner: Affe
Artikelnummern 04867 / 12.034.011 / 12.034.032
jeweils mit den Chargennummern SM17774P1, SM17874P1, SM21374P1, SM24874P1, SM35974P3, SM36774P3, SM35974P5 oder SM36774P5.
Verbraucherinnen und Verbraucher können betroffene Produkte unter Vorlage des Kaufbelegs bei ihrem Händler zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.
Alternativ bietet Ravensburger die kostenlose Rücksendung an. Informationen hierzu finden sie auf der Seite www.ravensburger.com/recall.
Abbildung: Ravensburger
Quelle: www.produktwarnung.eu
