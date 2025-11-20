Rückruf: Verschluckbare Kleinteile bei Ravensburger Play+ Pop-it-Spinner

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Spielwarenhersteller Ravensburger informiert über den Rückruf der Play+ Pop-it-Spinner Leopard und Play+ Pop-it-Spinner Affe. Wie das Unternehmen mitteilte, besteht die Gefahr, dass sich Kleinteile ablösen können. Für kleine Kinder besteht dadurch schlimmstenfalls Erstickungsgefahr, wenn die Teile in den Mund genommen und verschluckt werden.

Betroffene Artikel sollten umgehend aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt und nicht mehr genutzt werden

Betroffene Artikel

Play+ Pop-it-Spinner: Leopard

Artikelnummern 04868 / 12.034.012 / 12.034.033)

Play+ Pop-it-Spinner: Affe

Artikelnummern 04867 / 12.034.011 / 12.034.032

jeweils mit den Chargennummern SM17774P1, SM17874P1, SM21374P1, SM24874P1, SM35974P3, SM36774P3, SM35974P5 oder SM36774P5.

Verbraucherinnen und Verbraucher können betroffene Produkte unter Vorlage des Kaufbelegs bei ihrem Händler zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Alternativ bietet Ravensburger die kostenlose Rücksendung an. Informationen hierzu finden sie auf der Seite www.ravensburger.com/recall.

Kundeninformation >

Abbildung: Ravensburger

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller