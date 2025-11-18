Rückruf: Produktionsfehler bei Beemoo PLAY Hüpfschaukel von Jollyroom

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Jollyroom GmbH ruft bestimmte Beemoo PLAY Hüpfschaukeln mit den Artikelnummern 585654 und 861678 zurück. Wie mitgeteilt wird, wurde ein Produktionsfehler entdeckt, der dazu führt, dass sich der Befestigungshaken der Hüpfschaukel lösen kann.

Der Fehler wurde bei den folgenden Batchnummern: 2023-08-25-167905, 2024-07-15-180473, 2024-08-10-180474 festgestellt

Betroffene Beemoo PLAY Hüpfschaukeln sollten daher nicht mehr verwendet werden!

Immer wieder gibt es Rückrufe für Schaukeln, meist aufgrund von Sicherheitsmängeln

Betroffener Artikel

Beemoo PLAY Hüpfschaukel

Artikelnummern: 585654 und 861678

Batchnummern: 2023-08-25-167905, 2024-07-15-180473, 2024-08-10-180474

Verkauf via Jollyroom

Die Batchnummer findest Du auf einem Aufkleber auf der schwarzen Metallstange.

Zur Behebung des Fehlers bietet Jollyroom einen neuen, verstärkten Befestigungsrahmen und -haken an. Hierzu bitte den Kundenservice kontaktieren.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Kundenservice

Fragen zu diesen Informationen beantwortet jederzeit gerne der Kundenservice über die Jollyroom Website oder telefonisch unter +49 40 2999 7999

Weitere Informationen zur Rückerstattung des Kaufpreises sind über die Jollyroom Seite abrufbar

Kundeninformation >

Abbildung: Jollyroom

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller