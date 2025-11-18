Rückruf: Produktionsfehler bei Beemoo PLAY Hüpfschaukel von Jollyroom
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Jollyroom GmbH ruft bestimmte Beemoo PLAY Hüpfschaukeln mit den Artikelnummern 585654 und 861678 zurück. Wie mitgeteilt wird, wurde ein Produktionsfehler entdeckt, der dazu führt, dass sich der Befestigungshaken der Hüpfschaukel lösen kann.
Der Fehler wurde bei den folgenden Batchnummern: 2023-08-25-167905, 2024-07-15-180473, 2024-08-10-180474 festgestellt
Betroffene Beemoo PLAY Hüpfschaukeln sollten daher nicht mehr verwendet werden!
Immer wieder gibt es Rückrufe für Schaukeln, meist aufgrund von Sicherheitsmängeln
Betroffener Artikel
Beemoo PLAY Hüpfschaukel
Artikelnummern: 585654 und 861678
Batchnummern: 2023-08-25-167905, 2024-07-15-180473, 2024-08-10-180474
Verkauf via Jollyroom
Die Batchnummer findest Du auf einem Aufkleber auf der schwarzen Metallstange.
Zur Behebung des Fehlers bietet Jollyroom einen neuen, verstärkten Befestigungsrahmen und -haken an. Hierzu bitte den Kundenservice kontaktieren.
Kundenservice
Fragen zu diesen Informationen beantwortet jederzeit gerne der Kundenservice über die Jollyroom Website oder telefonisch unter +49 40 2999 7999
Weitere Informationen zur Rückerstattung des Kaufpreises sind über die Jollyroom Seite abrufbar
Abbildung: Jollyroom
Quelle: www.produktwarnung.eu
