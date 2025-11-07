Rückruf: Action ruft Mini Matters Holzspielzeug zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Action informiert über einen Rückruf des Holzspielzeugs Spielzeugeisbude der Marke Action Mini Matters. Action teilt mit, dass sie festgestellt haben, dass sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen. Ein Erstickungsrisiko besteht, wenn Kleinteile in die Atemwege von Kleinkindern gelangen können, da diese Teile die Luftzufuhr blockieren.
Action rät von der weiteren Verwendung des Spielzeugs ab.
Betroffener Artikel
Spielzeugeisbude aus Holz
Marke: Action Mini Matters
Action-Artikelnummer: 3217617
Verkaufszeitraum: 11.08.2025 – 06.11.2025
EAN-Code: 8718964249626
Hersteller-Code: 03/25
Kunden können die Spielzeugeisbude in jeder Action Filiale zurückgeben. Sie erhalten den vollen Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons zurück.
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller