Rückruf: Action ruft Mini Matters Holzspielzeug zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Action informiert über einen Rückruf des Holzspielzeugs Spielzeugeisbude der Marke Action Mini Matters. Action teilt mit, dass sie festgestellt haben, dass sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen. Ein Erstickungsrisiko besteht, wenn Kleinteile in die Atemwege von Kleinkindern gelangen können, da diese Teile die Luftzufuhr blockieren.

Action rät von der weiteren Verwendung des Spielzeugs ab.

Betroffener Artikel

Spielzeugeisbude aus Holz

Marke: Action Mini Matters

Action-Artikelnummer: 3217617

Verkaufszeitraum: 11.08.2025 – 06.11.2025

EAN-Code: 8718964249626

Hersteller-Code: 03/25

Kunden können die Spielzeugeisbude in jeder Action Filiale zurückgeben. Sie erhalten den vollen Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons zurück.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller