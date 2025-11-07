Rückruf: Go Asia ruft Pilzmischung zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Go Asia GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Mixed Mushroom in der 400g Packung. Wie das Unternehmen spärlich mitteilt, wurden sie von der Lebensmittelaufsicht darüber informiert, dass das Produkt „Mixed Mushroom, 400g“ aus dem Sortiment genommen werden muss. Das Portal lebensmittelwarnung.de wird da deutöicher. Demnach enthält die Packung auch Pilze der Art Cordyceps militaris, welche als neuartiges Lebensmittel im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Buchstabe a der VO (EU) Nr. 2015/2283 eingestuft werden und einem Verkehrsverbot in der Europäischen Union unterliegen.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Mixed Mushroom

Inhalt: 400g

Barcode: 6911678672410

Importeur: Euro Asia Fruit Dutch B.V

Inverkehrbringer: Go Asia GmbH, Orient Master GmbH

Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Infobox Cordyceps militaris Der Pilz enthält entzündungshemmende Polysaccharide, die auch gegen Tumoren und deren Metastasen wirksam sind. Der Inhaltsstoff Cordycepin tötet Bakterien ab. Weiterhin wird ihm in der traditionellen chinesischen Medizin eine aphrodisierende sowie lungen- und nierenstärkende Wirkung zugeschrieben. Auch als Medizin gegen Erkältungen und als Dopingmittel wird der Pilz in Asien verwendet. wikipedia.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

