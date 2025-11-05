Rückruf: Spielaufsatz der Maxi Copsi Baby Sitzerhöhung JAY PLUS
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Dorel informiert über den Rückruf des Spielaufsatzes der Baby Sitzerhöhung JAY PLUS der Marke Maxi Cosi. Betroffen sind alle Chargen der Sitzerhöhung. Wie das Unternehmen mitteilt, kann das Ende des Spielbogens auf dem abnehmbaren Tablett nach mehrmaligem herumspielen abbrechen und Kleinteile freisetzen. Für Kleinkinder besteht die Gefahr des Verschluckens der Freigesetzten Teile. Schlimmstenfalls droht Erstickung.
Eltern sollten den Spielaufsatz unbedingt entfernen
Betroffener Artikel
Sitzerhöhung JAY PLUS
Marke: Maxi Cosi
Referenznummern: 2023158110 und 2023159110
Chargen / Batch Nummer: Alle
Verkaufszeitraum: 1. July 2025 bis 10. Oktober 2025
Kund:innen erhalten einen verstärkten Ersatz-Spielzeugbogen, damit Sie weiterhin alle Funktionen Ihres Jay Plus nutzen können.
Hierzu wenden sie entweder an den jeweiligen Händler oder via Email an: eu-consumercare@maxi-cosi.com
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller