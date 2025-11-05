Rückruf: Spielaufsatz der Maxi Copsi Baby Sitzerhöhung JAY PLUS

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Dorel informiert über den Rückruf des Spielaufsatzes der Baby Sitzerhöhung JAY PLUS der Marke Maxi Cosi. Betroffen sind alle Chargen der Sitzerhöhung. Wie das Unternehmen mitteilt, kann das Ende des Spielbogens auf dem abnehmbaren Tablett nach mehrmaligem herumspielen abbrechen und Kleinteile freisetzen. Für Kleinkinder besteht die Gefahr des Verschluckens der Freigesetzten Teile. Schlimmstenfalls droht Erstickung.

Eltern sollten den Spielaufsatz unbedingt entfernen

Betroffener Artikel

Sitzerhöhung JAY PLUS

Marke: Maxi Cosi

Referenznummern: 2023158110 und 2023159110

Chargen / Batch Nummer: Alle

Verkaufszeitraum: 1. July 2025 bis 10. Oktober 2025

Kund:innen erhalten einen verstärkten Ersatz-Spielzeugbogen, damit Sie weiterhin alle Funktionen Ihres Jay Plus nutzen können.

Hierzu wenden sie entweder an den jeweiligen Händler oder via Email an: eu-consumercare@maxi-cosi.com

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



