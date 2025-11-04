Vorsicht Haftung: Verkauf von Handarbeiten und Selbstgemachtem

In einer Zeit, in der vieles industriell gefertigt und schnell konsumiert wird, erlebt Handarbeit eine echte Renaissance. Ob Stricken, Nähen, Töpfern oder Holzarbeiten – immer mehr Menschen entdecken die Freude am Selbermachen wieder. Handarbeit und Selbstgemachtes ist wieder in. Es gibt sie überall, die Kleinhersteller von Spielzeug und Kinderprodukten – mal sind es einfach nur handarbeitsbegeisterte Mamis, manchmal aber auch Kleinunternehmen, die mit Begeisterung und viel Liebe zum Detail ausgefallene Artikel und wunderschöne Unikate fertigen.

Handarbeit steht für Kreativität, Entschleunigung und Individualität. Selbstgemachte Dinge haben Charakter – sie erzählen Geschichten und sind oft nachhaltiger als Massenware. Materialien wie Wolle, Stoff, Holz oder Ton lassen sich vielseitig gestalten und verleihen jedem Stück eine persönliche Note.

Sei es online oder auf Weihnachtsmärkten – handgemachte Produkte boomen. Hier finden Unikate und kleine Manufakturen wieder eine Bühne.

Doch Vorsicht – Haftung droht!

Selbst hergestellte Spielzeuge, Kissen / Wärmekissen, Krabbeldecken oder Textilien unterliegen strengen Auflagen, wenn diese verkauft werden. Angefangen bei der CE Kennzeichnung bis hin zur Materialauswahl und Beschaffenheit. Alle selbst produzierten Artikel müssen die entsprechenden europäischen Richtlinien für Babyartikel, Spielzeug und Textilien einhalten. Ansonsten kann es teuer werden, denn ihr haftet für alles, was ihr verkauft.

Augen auf beim Kauf!

Aber auch KäuferInnen sind aufgerufen, sich die jeweiligen Zertifizierungen vor dem Kauf zuschicken zu lassen. Vor allem bei Baby- und Kleinkinderartikeln kann der Kauf von Spielzeug, Textilien oder Kuschelartikeln schlimme Folgen haben, wenn die Artikel nicht den europäischen Richtlinien entsprechen!