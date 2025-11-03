Rückruf: Kleinteile – Coppenrath Verlag ruft Holzspielzeug zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Coppenrath Verlag – Die Spiegelburg informiert über den Rückruf von Holzspielzeug Fahrzeugen, nachdem festgestellt wurde, dass sich Kleinteile lösen können. Betroffen sind ein Nachziehfahrzeug in Form einen Huhns und ein aufziebarer Schaufelbagger.
Kleinteile stellen ein potenzielles Sicherheitsrisiko für junge Kinder dar. Ein Kleinkind könnte sie in den Mund nehmen und schlimmstenfalls daran ersticken.
Eltern sollen die betroffenen Holzfahrzeuge nicht weiter verwenden und an die Verkaufsstelle zurückgeben.
Betroffener Artikel
Rückzieh-Auto Huhn
Artikel-Nr. 22399
Schaufelbagger
Artikel-Nr.: 21330
Kund:innen können betroffenes Holzspielzeug in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben, der Kaufpreis wird erstattet. Alternativ kann unter www.coppenrath.de/verbraucherinformation eine Rücksendung eingeleitet werden.
