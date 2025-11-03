Rückruf: Kleinteile – Coppenrath Verlag ruft Holzspielzeug zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Coppenrath Verlag – Die Spiegelburg informiert über den Rückruf von Holzspielzeug Fahrzeugen, nachdem festgestellt wurde, dass sich Kleinteile lösen können. Betroffen sind ein Nachziehfahrzeug in Form einen Huhns und ein aufziebarer Schaufelbagger.

Kleinteile stellen ein potenzielles Sicherheitsrisiko für junge Kinder dar. Ein Kleinkind könnte sie in den Mund nehmen und schlimmstenfalls daran ersticken.

Eltern sollen die betroffenen Holzfahrzeuge nicht weiter verwenden und an die Verkaufsstelle zurückgeben.

Betroffener Artikel

Rückzieh-Auto Huhn

Artikel-Nr. 22399

Schaufelbagger

Artikel-Nr.: 21330

Kund:innen können betroffenes Holzspielzeug in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben, der Kaufpreis wird erstattet. Alternativ kann unter www.coppenrath.de/verbraucherinformation eine Rücksendung eingeleitet werden.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

