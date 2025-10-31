Rückruf von Reformhaus Bio Maulbeeren wegen Schimmelpilzgift
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die ReformKontor GmbH ruft den Artikel Reformhaus Bio Maulbeeren in der 150g und 500g Packung zurück. Betroffen sind jeweils zwei Chargen. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Ochratoxin A in einer Probe getrockneter Bio-Maulbeeren.
Vom Verzehr betroffener Ware wird abgeraten!
Der Vertrieb erfolgte online und überwiegend über Reformhäuser. Stand 31.10.25 ist weder über die Reformhaus Seite noch über die des ReformKontor eine Endkundeninformation zu finden.
Betroffener Artikel
Reformhaus Bio-Maulbeeren
Inhalt: 150g – Art. 189
Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.05.2026
Chargen-Nummer: 111396
Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.07.2026
Chargen-Nummer: 112145
Reformhaus Bio-Maulbeeren
Inhalt: 500g – Art. 772
Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.05.2025
Chargen-Nummer 111384
Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.07.2026
Chargen-Nummer: 112144
Infobox Ochratoxin A
ACHTUNG!
Das bedeutendste und am weitesten verbreitete Ochratoxin ist Ochratoxin A (OTA). 1965 wurde es erstmals aus Kulturen des Schimmelpilzes Aspergillus ochraceus isoliert, nach dem es auch benannt ist. Aber auch andere Aspergillus- und verschiedene Penicillium-Arten können Ochratoxin A bilden. Da die Penicillien und Aspergillen neben Ochratoxin A noch eine Reihe anderer Toxine bilden können, kommt Ochratoxin A häufig zusammen mit sogenannten Begleittoxinen vor, wie z. B. Citrinin und Penicillinsäure
Ochratoxin A wirkt nieren- und leberschädigend und wird wegen seiner krebserzeugenden Wirkung bei Versuchstieren als eine für den Menschen möglicherweise krebserzeugende Substanz eingestuft
Quelle: lebensmittelwarnung.de
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller