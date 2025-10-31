Rückruf von Reformhaus Bio Maulbeeren wegen Schimmelpilzgift

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die ReformKontor GmbH ruft den Artikel Reformhaus Bio Maulbeeren in der 150g und 500g Packung zurück. Betroffen sind jeweils zwei Chargen. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Ochratoxin A in einer Probe getrockneter Bio-Maulbeeren.

Vom Verzehr betroffener Ware wird abgeraten!

Der Vertrieb erfolgte online und überwiegend über Reformhäuser. Stand 31.10.25 ist weder über die Reformhaus Seite noch über die des ReformKontor eine Endkundeninformation zu finden.

Betroffener Artikel

Reformhaus Bio-Maulbeeren

Inhalt: 150g – Art. 189

Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.05.2026

Chargen-Nummer: 111396

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.07.2026

Chargen-Nummer: 112145

Reformhaus Bio-Maulbeeren

Inhalt: 500g – Art. 772

Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.05.2025

Chargen-Nummer 111384

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.07.2026

Chargen-Nummer: 112144

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Ochratoxin A ACHTUNG! Das bedeutendste und am weitesten verbreitete Ochratoxin ist Ochratoxin A (OTA). 1965 wurde es erstmals aus Kulturen des Schimmelpilzes Aspergillus ochraceus isoliert, nach dem es auch benannt ist. Aber auch andere Aspergillus- und verschiedene Penicillium-Arten können Ochratoxin A bilden. Da die Penicillien und Aspergillen neben Ochratoxin A noch eine Reihe anderer Toxine bilden können, kommt Ochratoxin A häufig zusammen mit sogenannten Begleittoxinen vor, wie z. B. Citrinin und Penicillinsäure Ochratoxin A wirkt nieren- und leberschädigend und wird wegen seiner krebserzeugenden Wirkung bei Versuchstieren als eine für den Menschen möglicherweise krebserzeugende Substanz eingestuft

Quelle: lebensmittelwarnung.de



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller