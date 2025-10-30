Science Center: Wissen zum Anfassen und Verstehen

Ein Science Center ist eine Einrichtung, welche sich vor allem der Naturwissenschaft und Technik widmet — mit dem Ziel, Wissenschaft für alle Altersgruppen anfassbar und erlebbar zu machen. Phänomene aus Technik, Natur und Mathematik werden so gezeigt, dass man sie ausprobieren und wirklich verstehen kann.

Science Center können bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) wecken und verstärken.

Science Center vermitteln Naturwissenschaften ganz spielerisch

(djd). Welche Materialien leiten Strom? Landet ein Marmeladenbrot wirklich immer mit der klebrigen Seite nach unten, wenn es vom Tisch fällt? Wissenschaft kann faszinierend sein, wenn sie für die Menschen greifbar und erlebbar wird. Genau das ist die Idee von Science Centern. Ohne komplizierte Formeln oder trockene Vorträge öffnen sie eine Tür in die Welt der Naturwissenschaften und der Technik. Die Besucherinnen und Besucher dürfen hier selbst aktiv werden, Geräte bedienen, Modelle in Bewegung setzen oder eigene kleine Experimente durchführen. So entsteht ein spielerischer Zugang zu Themen, die vielen sonst als abstrakt oder schwierig erscheinen.

Ausprobieren statt nur zuschauen

Ein Beispiel dafür ist die experimenta in Heilbronn, das wohl größte Science Center Deutschlands. Auf mehr als 25.000 Quadratmetern warten hier 275 interaktive Stationen, die Naturgesetze und technische Erfindungen auf unterhaltsame Weise erklären. Wer zum Beispiel gern einmal wissen möchte, wie es sich anfühlt, mit einem Gleitschirm durch die Lüfte zu schweben, kann das in der experimenta erleben – in einem echten Schirm vor einer virtuellen Landschaft, die das Gefühl von Freiheit vermittelt und zugleich physikalische Zusammenhänge erklärt. Wechselnde Sonderausstellungen widmen sich darüber hinaus über das Jahr hinweg interessanten Spezialthemen.

Lernen für alle Generationen

Das Prinzip der Mitmach-Center ist einfach und zugleich wirkungsvoll: Wer selbst ausprobiert, versteht Zusammenhänge besser – und vergisst sie nicht so schnell wieder. Physikalische Gesetze, biologische Prozesse oder technische Entwicklungen werden durch eigenes Handeln erfahrbar. Damit eröffnen Science Center Lernmöglichkeiten, die in Klassenzimmern oder zu Hause kaum umzusetzen sind. Unter www.experimenta.science sieht man, welche das sein können. Die Einrichtungen sprechen in der Regel ein breites Publikum an. Kinder kommen staunend den Rätseln der Natur auf die Spur. Jugendliche können ihr Interesse vertiefen und vielleicht sogar Berufsperspektiven für sich entdecken. Seniorinnen und Senioren nutzen die Mitmachstationen als unterhaltsame Denksportaufgabe.