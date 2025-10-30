Rückruf: Zeeman ruft Babysweater zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Textildiscounter Zeeman meldet den Rückruf von Babysweatern mit dem Aufdruck „Don’t grow up, it’s a trap“ welche im Zeitraum vom 29. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025 verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, hat eine Untersuchung ergeben, dass sich der Aufdruck in Teilen lösen kann. Wenn ein Kleinkind diese Teile in den Mund nimmt, besteht schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.
Der Sweater sollte daher nicht mehr verwendet werden
Betroffener Artikel
Babysweater „Don’t grow up, it’s a trap“
Artikelnummer: 118756 – 11227
Verkaufszeitraum: 29. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025
Betroffene Artikel können gegen Kaufpreiserstattung in jeder Zeeman-Filiale zurückgegeben werden.
Kundenservice
Weitere Informationen: csr@zeeman.com
Deutschland: 02821-3939996
Österreich: 0800-102516
An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller