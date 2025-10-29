Rückruf: Ewigkeitschemikalien in Kinder Softshelljacken von Woolworth

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Woolworth informiert über den Rückruf von Kinder Softshelljacken. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht durch enthaltene PFOA (Ewigkeitschemikalien) ein potenzielles gesundheitliches Risiko für Verbraucher:innen.

Ewigkeitschemikalien (auch PFAS genannt) sind industriell hergestellte Chemikalien, die extrem stabil und langlebig sind. Sie kommen in vielen Alltagsprodukten vor – etwa in Pfannen, Outdoor-Kleidung, Verpackungen oder Feuerlöschschaum – und bauen sich in der Umwelt kaum ab. Dadurch gelangen sie in Wasser, Böden und sogar in den menschlichen Körper, wo sie sich ansammeln können. Manche PFAS stehen im Verdacht, gesundheits- und umweltschädlich zu sein.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten

Betroffener Artikel

Kinder Softshelljacke

Verkaufspreis: ursprünglich: 10,00 Euro aktuell: 1,00 Euro

Auftragsnummer: 35757800

EAN: 2000011280475

Bereits erworbene Kinderjacken können in den Woolworth Stores zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird vollständig erstattet

Kundenservice

Der Kundenservice steht bei Fragen jederzeit gern unter der Servicehotline +49 2303 5938 200 zur Verfügung.

Bilder: Woolworth

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Perfluoroctansäure Perfluoroctansäure (Kurzzeichen PFOA, von engl. perfluorooctanoic acid) ist eine Perfluorcarbonsäure, d. h. eine durchgängig fluorierte Carbonsäure, die zu den per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehört. PFOA wird als „Ewigkeitschemikalie“ bezeichnet, weil sie sich in der Umwelt nie abbaut.[5] Aufgrund seiner Einstufung als CMR-Stoff und PBT-Stoff sind – von wenigen Ausnahmen abgesehen – die Herstellung und das Inverkehrbringen von PFOA und Vorläuferverbindungen in der EU seit dem 4. Juli 2020, in der Schweiz seit dem 1. Juni 2021, verboten. Neben ihrer Langlebigkeit und ihrer Eigenschaft, sich in Organismen anzureichern, wird PFOA kaum aus dem menschlichen Körper ausgeschieden. Studien (Versuche an Nagetieren und epidemiologische Studien über Fabrikarbeiter) haben auf leberschädigende, reproduktionstoxische und krebserregende Eigenschaften hingewiesen. Bei stark exponierten Arbeitern wurde eine signifikant erhöhte Sterblichkeitsrate für Zirrhose und Leberkrebs im Vergleich zu einer regionalen Population festgestellt. 2023 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) PFOA als krebserregend Gruppe 1 (karzinogen für Menschen) ein. Weiter wurde ein dosisabhängiger Zusammenhang einer Exposition gegenüber PFOA und einem erhöhten Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 beobachtet. Quelle: wikipedia.de

