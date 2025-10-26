Rückruf: Fremdkörper in Glow25 Kollagen plus

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Glow25 ruft etliche Chargen des Artikels Glow25 Kollagen plus zurück. Einer Veröffentlichung zufolge besteht Gesundheitsgefahr durch Plastikteile.

Glow25 teilt mit: „Hintergrund war, dass in sehr wenigen Packungen kleine Teile eines Messlöffels entdeckt wurden.“ Weitere Fragen wie nach einer Endkunden- oder Presseinformation wurden nicht beantwortet.

Von der weiteren Einnahme betroffener Chargen wird abgeraten!

Es ist davon auszugehen, dass auch andere Verkaufswege betroffen sind.

Betroffener Artikel

Kollagen plus

Marke: Glow25

Inhalt: 450g Packung

GTIN 4262354840114

Verkaufszeitraum: 13.02.25 – 23.10.2025

MHD Charge 10.10.2026 215849 18.10.2026 215896 24.10.2026 215963 06.11.2026 216061 19.11.2026 216060 06.12.2026 216057 12.12.2026 216711, 216712, 216713 30.12.2026 216710 12.01.2027 216059, 216699, 216700, 216701, 216702, 216703, 216704, 216705, 216706,

216707, 216708 24.01.2027 250263, 250264, 250265 28.01.2027 250350 13.02.2027 250159 28.02.2027 250349 14.03.2027 216342, 216343 24.03.2027 250261, 250262

Diese Angabe finden Sie unten auf der Rückseite der Beutel. Weitere Glow25 Produkte sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.

Betroffenen Kund:innen empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Kundenservice

Glow25 – Tel.: +493031193679 – E-Mail: hello@glow25.de

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller