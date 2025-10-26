CleanKids-Magazin

Rückruf: Fremdkörper in Glow25 Kollagen plus

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Glow25 ruft etliche Chargen des Artikels Glow25 Kollagen plus zurück. Einer Veröffentlichung zufolge besteht Gesundheitsgefahr durch Plastikteile.

Glow25 teilt mit: „Hintergrund war, dass in sehr wenigen Packungen kleine Teile eines Messlöffels entdeckt wurden.“ Weitere Fragen wie nach einer Endkunden- oder Presseinformation wurden nicht beantwortet.

Von der weiteren Einnahme betroffener Chargen wird abgeraten!

Es ist davon auszugehen, dass auch andere Verkaufswege betroffen sind. 

Betroffener Artikel

Rückruf etlicher Chargen des Artikels Glow25 Kollagen plus

Kollagen plus
Marke: Glow25
Inhalt: 450g Packung
GTIN 4262354840114
Verkaufszeitraum: 13.02.25 – 23.10.2025

MHDCharge
10.10.2026215849
18.10.2026215896
24.10.2026215963
06.11.2026216061
19.11.2026216060
06.12.2026216057
12.12.2026216711, 216712, 216713
30.12.2026216710
12.01.2027216059, 216699, 216700, 216701, 216702, 216703, 216704, 216705, 216706, 
216707, 216708  
24.01.2027250263, 250264, 250265
28.01.2027250350
13.02.2027250159
28.02.2027250349
14.03.2027216342, 216343
24.03.2027250261, 250262

Diese Angabe finden Sie unten auf der Rückseite der Beutel. Weitere Glow25 Produkte sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.

Betroffenen Kund:innen empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Kundenservice
Glow25 – Tel.: +493031193679 – E-Mail: hello@glow25.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper

ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!

Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!

Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

 

 

