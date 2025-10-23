Rückruf: Konrad Böhnlein ruft Gelbwurst im Ring zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Konrad Böhnlein GmbH ruft Wurstartikel zurück. Betroffen ist die Gelbwurst im Ring mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.11.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich metallische Fremdkörper in dem Produkt befinden. Gelbwurst wir oft von Kindern gegessen, hier ist besondere Vorsicht geboten.

Vom Verzehr betroffener Gelbwurst wird dringend abgeraten!

Der Artikel wurde im regionalen Lebensmitteleinzelhandel in Nordbayern sowie in der Herstellereigenen Filiale der Firma Konrad Böhnlein GmbH in Bamberg verkauft.

Betroffener Artikel

Gelbwurst Ring – SB-Artikel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.11.2025

Losnummer: 741242

Hersteller / Inverkehrbringer: Konrad Böhnlein GmbH

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es an der entsprechenden Einkaufsstätte zurückgeben.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

