Rückruf: Chinesische Yamwurzeln mit erhöhten Cadmiumwerten

Info Yamwurzel : In der Küche kann Yam ähnlich wie Süßkartoffeln verwendet werden: gekocht, gebacken oder püriert. Sie gilt als nährstoffreiche, natürliche Energiequelle

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Go Asia GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Chinesische Yamwurzel in der 500g Packung. Wie das Unternehmen spärlich mitteilt, wurden erhöhte Cadmiumwerte nachgewiesen.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Chinesische Yamwurzel

Inhalt: 500g

Barcode: 6977899200016

Importeur: Euro Asia Fruit Dutch B.V.

Inverkehrbringer: Go Asia GmbH, Orient Master GmbH

Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Cadmium Wegen der hohen Toxizität von Cadmium nimmt dessen Bedeutung ab. Seit Dezember 2011 ist es in Schmuck, Legierungen zum Löten und in PVC in der Europäischen Union verboten. Cadmium ist als sehr giftig und seine Verbindungen von gesundheitsschädlich (wie Cadmiumtellurid) über giftig (z. B. Cadmiumsulfid) bis sehr giftig (so bei Cadmiumoxid) eingestuft; außerdem besteht begründeter Verdacht auf krebsauslösende Wirkung beim Menschen. Eingeatmeter cadmiumhaltiger Staub führt zu Schäden an Lunge, Leber und Niere.

Seit Dezember 2011 gilt ein strengeres Verbot für Cadmium in Kunststoffen, Farben, Stabilisierungsmitteln sowie bei bestimmter Metallverarbeitung per REACH-Verordnung, Eintrag 23 in Anhang XVII. Mit dem 10. Dezember 2011 wurde das Verbot auf cadmiumhaltige Lote beim Löten und der Erzeugung und das Inverkehrbringen cadmiumhaltigen Schmucks ausgedehnt. wikipedia.de

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller