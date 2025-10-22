Stiftung Warentest Sextoys – Bei sensiblen Daten hört der Spaß auf

Aktuelle Umfragen zeigen: Die Zahl der Menschen, die allein leben und längere Zeit sexuell inaktiv sind, nimmt zu. Gründe dafür sind vielfältig – von veränderten Lebensgewohnheiten über digitale Distanz bis hin zu steigendem Alltagsstress. Der Verkauf von Sextoys boomt, doch auch hier muss vor dem Kauf besser zweimal hingeschaut werden.

Vibratoren, Dildos und Masturbatoren sind längst gesellschaftsfähig und selbst in vielen Drogeriemärkten erhältlich. Doch wie sicher sind sie? Die Stiftung Warentest hat 19 Sextoys zwischen 12 und 209 Euro geprüft. Das ernüchternde Ergebnis: Nur sieben Produkte sind unbedenklich nutzbar. Besonders problematisch sind Schadstoffe und indiskrete Apps, die sensible Nutzerdaten sammeln.

Die Stiftung Warentest prüfte zwölf Vibratoren und Dildos, vier Masturbatoren und drei Analplugs bekannter Marken unter anderem auf Schadstoffe, Verarbeitung und Datenschutz. Obwohl nur etablierte Anbieter berücksichtigt wurden, offenbarte der Test erhöhte Sicherheitsrisiken.

Besonders bedenklich: Drei teure App-gesteuerte Toys senden intime Nutzungsdaten an die Hersteller. „Die Apps sind sehr indiskret und übermitteln Nutzungsstatistiken sowie User- und Geräte-IDs. Eine iOS-App sendete sogar Daten an ChatGPT“, erklärt Anne Mandt, Expertin der Stiftung Warentest. Ihr Rat: „Die App-gesteuerten Toys ohne die App nutzen.“

Drei Produkte enthielten gesundheitsschädliche Substanzen: Zwei Toys wiesen hohe Mengen des hormonell wirksamen Nonylphenol auf und der Ladekontakt eines Vibrators gab mehr allergieauslösendes Nickel ab, als gesetzlich erlaubt ist.

Selbst die sichersten Toys sind das nur, wenn sie richtig genutzt werden. Die Empfehlung der Expertin: „Wichtig ist, dass Sextoys nach jeder Nutzung gründlich gereinigt werden – dafür reichen aber Wasser und milde Seife.“

Welche Marken durchfielen und alle 11 Sicherheitstipps finden Verbraucherinnen und Verbraucher in der November-Ausgabe der Stiftung Warentest und unter www.test.de/sextoys.

Quelle: Stiftung Warentest