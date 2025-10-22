Game-Controller im Drei-Millionen-Klicks-Test

Die Stiftung Warentest hat nun 18 Spiele-Controller im Härtetest geprüft – solche, die bei Konsolen mitgeliefert werden und Pro-Modelle von Konsolenherstellern und Drittanbietern. Ergebnis: Viele Standardgeräte sind gut, aber nicht alle. Teure lohnen sich eher für Ambitionierte. Ein Controller ließ nach dem Dauertest Spielfiguren unkontrolliert umherirren.

Neuere Modelle setzen auf adaptive Trigger, haptisches Feedback und kabellose Verbindung für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Besonders beliebt sind Controller mit individueller Tastenbelegung oder austauschbaren Sticks, die sich an den Spielstil anpassen lassen. Auch Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle: Einige Hersteller bieten inzwischen recycelte Materialien oder austauschbare Akkus an. Aber wie gut und ausdauernd sind sie wirklich? Das zeigt der neue Test der Stiftung Warentest.

Der Game-Controller ist das Herzstück moderner Videospiele. Egal ob Konsole, PC oder Smartphone – er verbindet Spieler und Spiel durch präzise Steuerung und ergonomisches Design.

Im Test waren 18 kabellose Controller für die Sony Playstation 5, Microsoft Xbox X/S, Nintendo Switch 1 und 2 sowie für Windows-PCs, darunter Modelle der Konsolenhersteller sowie Alternativen von Drittanbietern wie 8BitDo, Nacon, PDP und PowerA. Die Preise liegen zwischen 32 und 210 Euro.

Untersucht wurde unter anderem, wie die Controller in den Händen liegen, wie das Spielgefühl ist und welche Optionen die Geräte bieten, etwa die Möglichkeit, Befehle wie Laufen und Springen gleichzeitig mit nur einer Taste auszuführen.

Für den Dauereinsatz-Test ließen die Prüfer mit einer eigens gebauten Maschine einen Stick der Controller eine Million Mal rotieren und klickten zwei Millionen Mal eine Taste. Nicht alle Geräte überstanden das: Ein Stick stand danach schief und bewegte Spielfiguren ständig gegen den Willen des Gamers. Ein anderer versagte beim Falltest.

Insgesamt ist ein – eher teurer – Controller sehr gut und elf Modelle sind gut, darunter auch günstige Standardgeräte. Aber zwei Modelle einer großen Konsolen-Marke zeigten auch Schwächen.

„Für viele Gamer werden die Controller, die bei den Konsolen mitgeliefert werden, völlig ausreichen“, sagt Martin Gobbin, Technik-Experte von Stiftung Warentest. „Teurere Geräte bieten vor allem eine bessere Personalisierung. Sie lohnen sich eher für ambitionierte Spieler. Erfreulich ist, dass viele Modelle auch mit Windows, Android oder iOS funktionieren. Aber nicht alle – Gamer sollten sich vor dem Kauf genau informieren.“

Außer Konkurrenz untersuchten die Tester auch zwei Controller für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und attestieren den beiden Modellen viele nützliche Optionen für inklusives Gaming.

Mit dem Test können Gamer sehen, welcher Controller der Beste für ihre Konsole ist und wie sie durch Auswahl des richtigen Geräts Geld sparen können.

Der ausführliche Test erscheint in der November-Ausgabe der Stiftung Warentest oder unter www.test.de/spielecontroller.

Quelle: Stiftung Warentest