Rückruf: Listerienverdacht bei diversen Fischprodukten von Ostsee Fisch
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Ostsee Fisch informiert über den Rückruf verschiedener Fischprodukte der Marken Ostsee Fisch und Saßnitz Fisch. Betroffen sind Heringsfilets und Matjesartikel in verschiedenen Zubereitungen und diverser Mindesthaltbarkeitsdaten. Wie das Unternehmen mitteilt, kann eine Kontamination des Produktes mit Listerien (Listeria monocytogenes) nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Von einem Verzehr der betroffenen Produkte wird abgeraten!
Betroffener Artikel
Ostsee Fisch Feine Heringsfilets nach Matjesart
Inhalt: 300g
EAN 4013276160008
Ostsee Fisch Edle Matjesfilet
Inhalt: 150g
EAN 4013276160022
Ostsee Fisch Kräutermatjes
Inhalt: 150g
EAN 4013276160039
Ostsee Fisch Räuchermatjesfilet
Inhalt: 150g
EAN 4013276160046
Saßnitz Fisch Edler Matjes Nordischer Art
Inhalt: 300g
EAN 4013710740032
Saßnitz Fisch Kräuter Matjes nach Rügen Art
Inhalt: 250g
EAN 4013710750093
Saßnitz Fisch Rauch Matjes Nordischer Art
Inhalt: 250g
EAN 4013710760092
Betroffene Produkte können gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden.
Kundenservice
Der Kundenservice steht Ihnen via ostseefisch@thaiunion.com für weitere Fragen zur Verfügung.
Hintergrund Listerien
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten
Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf.
Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken.
Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen.
Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller