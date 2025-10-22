CleanKids-Magazin

Rückruf: Listerienverdacht bei diversen Fischprodukten von Ostsee Fisch

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Ostsee Fisch informiert über den Rückruf verschiedener Fischprodukte der Marken Ostsee Fisch und Saßnitz Fisch. Betroffen sind Heringsfilets und Matjesartikel in verschiedenen Zubereitungen und diverser Mindesthaltbarkeitsdaten. Wie das Unternehmen mitteilt, kann eine Kontamination des Produktes mit Listerien (Listeria monocytogenes) nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Von einem Verzehr der betroffenen Produkte wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Ostsee Fisch Feine Heringsfilets nach Matjesart
Inhalt: 300g
EAN 4013276160008

Ostsee Fisch Edle Matjesfilet
Inhalt: 150g
EAN 4013276160022

Ostsee Fisch Kräutermatjes
Inhalt: 150g
EAN 4013276160039

Ostsee Fisch Räuchermatjesfilet
Inhalt: 150g
EAN 4013276160046

Saßnitz Fisch Edler Matjes Nordischer Art 
Inhalt: 300g
EAN 4013710740032

Saßnitz Fisch Kräuter Matjes nach Rügen Art
Inhalt: 250g
EAN 4013710750093

Saßnitz Fisch Rauch Matjes Nordischer Art 
Inhalt: 250g
EAN 4013710760092

Betroffene Produkte können gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Kundenservice
Der Kundenservice steht Ihnen via ostseefisch@thaiunion.com für weitere Fragen zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Listerien

ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!

Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten

Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf.

Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken.

Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen.

Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal.

