Rückruf: Nicht zugelassene Farbstoffe in NEONAIL Nagellack
Die Cosmo Beauty Brand House GmbH informiert über den Rückruf des NEONAIL Nagellack Whispers of Seashells. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle die nicht deklarierten Farbstoffe (CI45174 und CI45160) nachgewiesen, die in kosmetischen Mitteln nicht enthalten sein dürfen.
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffener Artikel
NEONAIL Nagellack Whispers of Seashells
GTIN: 5904553696428
Nachweis nicht zugelassener Farbstoffe (CI45174 und CI45160)
Betroffene Nagellacke können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Kassenbon
