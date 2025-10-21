Rückruf: Nicht zugelassene Farbstoffe in NEONAIL Nagellack

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Cosmo Beauty Brand House GmbH informiert über den Rückruf des NEONAIL Nagellack Whispers of Seashells. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle die nicht deklarierten Farbstoffe (CI45174 und CI45160) nachgewiesen, die in kosmetischen Mitteln nicht enthalten sein dürfen.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

NEONAIL Nagellack Whispers of Seashells

GTIN: 5904553696428

Nachweis nicht zugelassener Farbstoffe (CI45174 und CI45160)

Betroffene Nagellacke können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Kassenbon

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

