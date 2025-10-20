Rückruf: Schadstoffe in brabantia Tasty+ Servierlöffel

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Brabantia informiert über den Rückruf bestimmter Tasty+ Servierlöffel plus Spatel. Wie das Unternehmen mitteilt, können unter bestimmten Umständen Primäre Aromatische Amine (PAA) in höheren Mengen freigesetzt werden, als gesetzlich erlaubt.

Primäre aromatische Amine (paA) sind teilweise als Humankanzerogene bekannt, andere paA werden aufgrund tierexperimenteller Studien als krebserzeugend angesehen.

Von einer weiteren Verwendung wird daher abgeraten

Im Verkauf waren die betroffenen Produkte ab Mai 2025 über diverse Handelswege

Betroffener Artikel

Tasty+ Servierlöffel plus Spatel

Marke: Brabantia

Artikelnummer: 122743

Produktionschargen: 2446 und 2447

Verkaufszeitraum: ab Mai 2025

Die Produktionschargen an dem auf dem Produkt angegebenen Uhrencode 1124 ablesbar.

Kund:innen werden gebeten, betroffene Servierlöffel in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückzubringen. Der volle Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Kassenbon.

Kundenservice

Für weitere Informationen zu dieser Rückrufaktion wenden Sie sich bitte an den Brabantia-Kundendienst: service@brabantia.com

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller