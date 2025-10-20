Rückruf: Schadstoffe in brabantia Tasty+ Servierlöffel
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Brabantia informiert über den Rückruf bestimmter Tasty+ Servierlöffel plus Spatel. Wie das Unternehmen mitteilt, können unter bestimmten Umständen Primäre Aromatische Amine (PAA) in höheren Mengen freigesetzt werden, als gesetzlich erlaubt.
Primäre aromatische Amine (paA) sind teilweise als Humankanzerogene bekannt, andere paA werden aufgrund tierexperimenteller Studien als krebserzeugend angesehen.
Von einer weiteren Verwendung wird daher abgeraten
Im Verkauf waren die betroffenen Produkte ab Mai 2025 über diverse Handelswege
Betroffener Artikel
Tasty+ Servierlöffel plus Spatel
Marke: Brabantia
Artikelnummer: 122743
Produktionschargen: 2446 und 2447
Verkaufszeitraum: ab Mai 2025
Die Produktionschargen an dem auf dem Produkt angegebenen Uhrencode 1124 ablesbar.
Kund:innen werden gebeten, betroffene Servierlöffel in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückzubringen. Der volle Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Kassenbon.
Kundenservice
Für weitere Informationen zu dieser Rückrufaktion wenden Sie sich bitte an den Brabantia-Kundendienst: service@brabantia.com
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller