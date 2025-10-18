Jugendwort des Jahres 2025: „Das crazy“

Die Wahl des „Jugendworts des Jahres“ wird seit 2008 vom Langenscheidt Verlag organisiert. Wählen dürfen Jugendliche im Alter von 11 bis 20 Jahren. Jugendliche im Alter von 11 bis 20 Jahren bestimmen ein Wort oder einen Begriff, der aktuell in der Jugendsprache häufig verwendet wird, das Lebensgefühl junger Menschen widerspiegelt, und mediale Aufmerksamkeit bekommt.

Der Langenscheidt Verlag betont dabei: Die Begriffe dürfen nicht diskriminierend oder beleidigend sein

Am 18. Oktober 2025 wurde nun auf der Frankfurter Buchmesse das Jugendwort des Jahres verkündet. „Das crazy“ als Jugendwort des Jahres 2025 steht dafür, wie Jugendliche reagieren, kommunizieren und sprechen, wenn eine Aussage nicht nötig oder eine Antwort nicht verfügbar ist. Es ist kein langes, elaboriertes Wort – sondern eine kurze Reaktion im Alltag, genau deshalb wohl treffend.

Die Wahl unterstreicht zugleich: Jugendsprache ist lebendig, wandelbar und online stark geprägt.

Die Aktion „Jugendwort des Jahres“ wurde 2008 vom Langenscheidt-Verlag mit dem Ziel ins Leben gerufen, die sich ständig wandelnde Jugendsprache sichtbar zu machen – also Wörter, Ausdrücke und Trends, die junge Menschen tatsächlich verwenden. Die Wahl soll Spaß an Sprache fördern, aber auch zeigen, wie kreativ und dynamisch Sprachwandel funktioniert.

Jugendwörter im Laufe der Jahre