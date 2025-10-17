Rückruf: Aroma Olymp ruft Bio Dattelsirup zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Aroma Olymp GmbH informiert über den Rückruf einer Charge des Aroma Olymp Bio Dattelsirup mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.06.2029. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Qualitätskontrolle festgestellt, dass einzelne Flaschen sensorische Abweichungen aufweisen (säuerlich-hefiger Geruch, Hinweis auf Gärung). Das Produkt entspricht daher nicht den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) 178/2002.

„Es besteht kein Nachweis gesundheitsgefährdender Keime oder Toxine. Dennoch kann das Produkt aufgrund des Geruchs und möglicher Gärung ungeeignet für den Verzehr sein“. so das Unternehmen in einer Veröffentlichung

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Aroma Olymp Bio Dattelsirup

Inhalt: 250 ml Glasflasche

Charge: L25177

Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.06.2029

Kunden können betroffene Flaschen gegen Erstattung des Kaufpreises im Handel auch ohne Vorlage des Kassenbonszurückgeben.

Kundenservice

Aroma Olymp GmbH Hamburg – info@aroma-olymp.com oder telefonisch +49 (0) 40 572 54 900

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller