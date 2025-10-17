Rückruf: Aroma Olymp ruft Bio Dattelsirup zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Aroma Olymp GmbH informiert über den Rückruf einer Charge des Aroma Olymp Bio Dattelsirup mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.06.2029. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Qualitätskontrolle festgestellt, dass einzelne Flaschen sensorische Abweichungen aufweisen (säuerlich-hefiger Geruch, Hinweis auf Gärung). Das Produkt entspricht daher nicht den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) 178/2002.
„Es besteht kein Nachweis gesundheitsgefährdender Keime oder Toxine. Dennoch kann das Produkt aufgrund des Geruchs und möglicher Gärung ungeeignet für den Verzehr sein“. so das Unternehmen in einer Veröffentlichung
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Aroma Olymp Bio Dattelsirup
Inhalt: 250 ml Glasflasche
Charge: L25177
Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.06.2029
Kunden können betroffene Flaschen gegen Erstattung des Kaufpreises im Handel auch ohne Vorlage des Kassenbonszurückgeben.
Kundenservice
Aroma Olymp GmbH Hamburg – info@aroma-olymp.com oder telefonisch +49 (0) 40 572 54 900
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller