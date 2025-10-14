Knopfzellen – Pole abkleben bei Lagerung und Entsorgung

Ob in Fernbedienungen, Uhren oder Hörgeräten – Knopfzellen sind winzig, aber leistungsstark. Platzsparend, kaum sichtbar, aber inzwischen unverzichtbar: Knopfzellen stecken in unzähligen Alltagsgeräten. Sie zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise, hohe Energiedichte und lange Haltbarkeit aus. Viele enthalten jedoch kritische Stoffe wie Lithium, Zink oder Silberoxid, die bei falscher Entsorgung die Umwelt belasten können.

Wussten Sie schon, dass man Knopfzellen abkleben sollte?

Knopfzellen-Batterien sind kompakte Power-Pakete, die in vielen kleinen elektronischen Geräten wie Waagen, Autoschlüsseln, Spielzeug und Uhren zum Einsatz kommen. Bei der Entsorgung solcher Geräte werden die Energiespender häufig vergessen, obwohl sie – sofern nicht fest verbaut – getrennt abzugeben sind. Schlimmstenfalls landen die vermeintlich harmlosen Mini-Batterien im Hausmüll.

Das ist nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch gefährlich. Denn wenn die Pole einer Knopfzelle mit Metallgegenständen oder anderen Batterien in Berührung kommen, kann ein Kurzschluss entstehen, der zu einem Brand oder sogar einer Explosion führen kann. Dies gilt insbesondere für Lithium-Ionen-Knopfzellen. Für eine sichere Lagerung und Entsorgung reicht jedoch eine einfache Maßnahme aus: Pole abkleben. Dazu Klebe- oder Isolierband auf den flachen Seiten der Knopfzelle anbringen. Das Abkleben der Pole ist im Übrigen bei allen Lithium-Ionen-Akkus empfehlenswert.

Ausgediente Energiespender können kostenlos im Handel zurückgegeben werden – auch ohne Neukauf. Geschäfte müssen jedoch nur die Typen zurücknehmen, die sie auch im Sortiment führen oder geführt haben. Die gesammelten Batterien werden dann sachgerecht und umweltschonend entsorgt. Das Recycling ist auch wichtig, um wertvolle Rohstoffe wie Zink, Eisen, Lithium oder Mangan zurückzugewinnen.

Weiterführende Informationen: