Heizsaison startet: So lassen sich Heizkosten sparen

Mit Beginn der kühlen Jahreszeit drohen wieder hohe Energiekosten. Doch schon kleine Anpassungen im Alltag können helfen, den Verbrauch deutlich zu senken – ohne auf Wärme zu verzichten.

Steigende Energiepreise machen das Heizen erneut zur Kostenfalle. Wer bewusst mit der Wärme umgeht, kann seine Ausgaben deutlich reduzieren.

Empfohlen wird, Räume auf maximal 20 Grad zu beheizen und nachts oder bei Abwesenheit die Temperatur abzusenken. Jedes Grad weniger spart rund 6 Prozent Heizenergie. Statt dauerhaft gekippter Fenster sorgt mehrmaliges Stoßlüften am Tag für frische Luft, ohne die Wände auskühlen zu lassen.

Zudem gilt: Heizkörper freihalten – Möbel oder lange Vorhänge behindern die Wärmeverteilung. Das Entlüften der Heizkörper verbessert zusätzlich die Effizienz.

Auch smarte Thermostate helfen beim Energiesparen: Sie regeln die Temperatur automatisch und senken den Verbrauch im Schnitt um bis zu zehn Prozent. Langfristig lohnt sich außerdem eine bessere Dämmung von Fenstern und Türen, um Wärmeverluste zu vermeiden.

Mit einfachen Maßnahmen lässt sich die Heizrechnung spürbar senken – gut für den Geldbeutel und fürs Klima.

VerbraucherService Bayern gibt Tipps

Wer jetzt handelt, kann viel Geld sparen und gleichzeitig das Klima schützen, so der VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB). Der Verbraucherverband zeigt mit sechs praktischen Sofort-Tipps, wie sich die Heizkosten mit einfachen Maßnahmen deutlich senken lassen.

Richtig lüften statt Dauerlüften: Mehrmals täglich Stoßlüften statt Fenster dauerhaft gekippt lassen.

Heizkörperthermostat runterstellen: Jedes Grad weniger spart rund sechs Prozent Heizenergie. 20 Grad im Wohnzimmer reichen in der Regel als Raumtemperatur aus.

Heizkörper freihalten: Keine Möbel oder Vorhänge vor die Heizung stellen, das blockiert die Wärme.

Warmwasser sparen: Kürzer duschen, Sparduschkopf verwenden, Wasser beim Zähneputzen abstellen spart Energie und Wasser.

Modernisieren: Nachträgliche Wärmedämmungen, neue Fenster oder die Heizung modernisieren sind Maßnahmen, die den Energiebedarf zusätzlich senken.

Energieberatung nutzen: Verbraucher*innen erhalten beim VSB eine kostenfreie, unabhängige, kompetente und persönlich auf sie zugeschnittene Beratung.