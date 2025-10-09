ÖKO-TEST Jahrbuch 2026 erschienen

Alle Jahre wieder – Das ÖKO-TEST Jahrbuch fasst als Sonderausgabe die wichtigsten Testergebnisse des vergangenen Jahres aus dem Magazin und weiteren Sonderheften zusammen.

Für Verbraucher:innen bietet das Jahrbuch eine praktische und solide Entscheidungsgrundlage: Statt jede einzelne Ausgabe durchzugehen, erhält man in einem Werk eine Übersicht zu geprüften und bewerteten Produkten. Es zeigt Schwachstellen von Produkten auf, verweist auf kritische Inhaltsstoffe und erleichtert eine nachhaltige, informierte Kaufentscheidung

Seid dem 09.10.2025 ist der große Einkaufsratgeber 2026 von ÖKO-TEST erhältlich. Im Jahrbuch sind 25 Tests mit mehr als 660 Lebensmitteln, Kosmetika und Produkten des täglichen Bedarfs enthalten – darunter stilles Mineralwasser, Rahmspinat, Früchtemüsli, Zahnseide, Duschgele, Handcremes, Schmerzsalben und WC-Reiniger.

In welchen Speiseölen stecken Mineralölrückstände?

Welche Kosmetikhersteller setzen in ihren Verpackungen recyceltes Plastik ein?

Und welcher Abflussreiniger enthält möglichst schonende Inhaltsstoffe und reinigt gleichzeitig gut?

Verbraucherinnen und Verbraucher finden im ÖKO-TEST Jahrbuch 2026 Antworten auf diese und viele weitere Fragen.

„Mit der großen Bandbreite an Produkten in unserem Jahrbuch bieten wir Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit, sich zu informieren und im Alltag gute Kaufentscheidungen für sich zu treffen“, sagt der stellvertretende ÖKO-TEST-Chefredakteur Dr. Jürgen Steinert. „Böse Überraschungen sind immer dabei, aber auch viele Hersteller, die zeigen, wie man es besser machen kann.“

Weitere Informationen sowie alle Ergebnisse der 25 Tests finden Sie im ÖKO-TEST Jahrbuch 2026.

ÖKO-TEST Einkaufsratgeber Jahrbuch für 2026

Sonderheft, 9,90 Euro

Online verfügbar auf: oekotest.de/J2510