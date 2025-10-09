Rückruf: Haarrisse bei Outdoor WLAN-Steckdosen von Hama

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Hama informiert über den Rückruf von smarten Outdoor WLAN-Steckdosen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen interner Qualitätskontrollen festgestellt, dass es bei den smarten Outdoor WLAN-Steckdosen vereinzelt zu Haarrissen am äußeren Gehäuse kommen kann. Diese sind ein Ergebnis des Alterungsprozesses des Kunststoffs und waren vorher nicht erkennbar. Durch diese Risse könnte Feuchtigkeit eindringen, wodurch eine Fehlfunktion des Produkts oder in seltenen Fällen eine Gefährdung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Von der weiteren Verwendung betroffener Outdoor WLAN-Steckdosen wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Smarte Outdoor WLAN-Steckdosen

00176627 – sprach-/appgesteuert, 2.300W, IP44, Schwarz

00176655 – IP44, Matter, sprach-/appgesteuert, 2.300W

00176656 – IP44, Matter, Stromverbrauchsmesser, 2.300W

00176657 – Set 2x f. innen + 1x f. außen IP 44

00176938 – Outdoor, Matter

Die 8-stellige Artikelnummer befindet sich jeweils auf der Verpackung des Produkts sowie auf dem Typenschild am Gerät selbst (siehe Abbildung oben).

Ersatzgeräte können laut Hama derzeit nicht bereitgestellt werden.

Betroffene Geräte können (mit Kaufbeleg) bei dem Händler zurückgegeben, bei welchem es gekauft wurde.

Alternativ ist die Rückgabe über das Hama Service- & Retouren-Center möglich.

Kundenservice

Kontakt zum Service- & Retouren-Center

Telefon: +49 / (0)90 91 / 502 356 – Mo. bis Do.: 08:00 – 17:00 Uhr – Fr.: 08:00 – 14:00 Uhr

Oder per Mail: service-retouren-center@hama.de

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller