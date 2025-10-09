Rückruf: Haarrisse bei Outdoor WLAN-Steckdosen von Hama
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Hama informiert über den Rückruf von smarten Outdoor WLAN-Steckdosen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen interner Qualitätskontrollen festgestellt, dass es bei den smarten Outdoor WLAN-Steckdosen vereinzelt zu Haarrissen am äußeren Gehäuse kommen kann. Diese sind ein Ergebnis des Alterungsprozesses des Kunststoffs und waren vorher nicht erkennbar. Durch diese Risse könnte Feuchtigkeit eindringen, wodurch eine Fehlfunktion des Produkts oder in seltenen Fällen eine Gefährdung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.
Von der weiteren Verwendung betroffener Outdoor WLAN-Steckdosen wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Smarte Outdoor WLAN-Steckdosen
00176627 – sprach-/appgesteuert, 2.300W, IP44, Schwarz
00176655 – IP44, Matter, sprach-/appgesteuert, 2.300W
00176656 – IP44, Matter, Stromverbrauchsmesser, 2.300W
00176657 – Set 2x f. innen + 1x f. außen IP 44
00176938 – Outdoor, Matter
Die 8-stellige Artikelnummer befindet sich jeweils auf der Verpackung des Produkts sowie auf dem Typenschild am Gerät selbst (siehe Abbildung oben).
Ersatzgeräte können laut Hama derzeit nicht bereitgestellt werden.
- Betroffene Geräte können (mit Kaufbeleg) bei dem Händler zurückgegeben, bei welchem es gekauft wurde.
- Alternativ ist die Rückgabe über das Hama Service- & Retouren-Center möglich.
Kundenservice
Kontakt zum Service- & Retouren-Center
Telefon: +49 / (0)90 91 / 502 356 – Mo. bis Do.: 08:00 – 17:00 Uhr – Fr.: 08:00 – 14:00 Uhr
Oder per Mail: service-retouren-center@hama.de
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller