Rückruf: Nemu Nemu Hippo Plüsch Nilpferd gefährlich für Kleinkinder

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Importeur Trousselier SAS sowie der Hersteller Nemu Nemu informieren über den Rückruf des Plüschspielzeugs Nemu Nemu Hippo Nilpferd S in der Größe 18cm und der Charge 3082-05-24. Wie mitgeteilt wird, können sich unter gewissen Umständen die Nähte lösen. Durch das dann zugängliche Füllmaterial besteht ein potenzielles Erstickungsrisiko für Kleinkinder unter 36 Monaten.

Betroffene Hippos sollten umgehend aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt werden.

Betroffener Artikel

Hippo Nilpferd S 18cm

Hersteller: Nemu Nemu

Herstellerartikelnr.: J15 37

EAN: 4523251929006

Betroffene Charge: 3082-05-24

Ob die Chargennnummer auf einem Annäher oder anderweitig am Produkt zu erkennen ist, wird leider nicht mitgeteilt. Im Zweifel bitte vorsichtshalber zurückgeben.

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller