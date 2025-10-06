Rückruf: Nemu Nemu Hippo Plüsch Nilpferd gefährlich für Kleinkinder
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Importeur Trousselier SAS sowie der Hersteller Nemu Nemu informieren über den Rückruf des Plüschspielzeugs Nemu Nemu Hippo Nilpferd S in der Größe 18cm und der Charge 3082-05-24. Wie mitgeteilt wird, können sich unter gewissen Umständen die Nähte lösen. Durch das dann zugängliche Füllmaterial besteht ein potenzielles Erstickungsrisiko für Kleinkinder unter 36 Monaten.
Betroffene Hippos sollten umgehend aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt werden.
Betroffener Artikel
Hippo Nilpferd S 18cm
Hersteller: Nemu Nemu
Herstellerartikelnr.: J15 37
EAN: 4523251929006
Betroffene Charge: 3082-05-24
Ob die Chargennnummer auf einem Annäher oder anderweitig am Produkt zu erkennen ist, wird leider nicht mitgeteilt. Im Zweifel bitte vorsichtshalber zurückgeben.
Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Quelle: www.produktwarnung.eu
