Urlaub im Elsass – zwischen Weinbergen, Fachwerk und Kultur

Das Elsass, an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland gelegen, zählt zu den charmantesten und romatischsten Regionen Europas. Mit seiner Mischung aus französischer Lebensart, deutscher Bodenständigkeit und einzigartiger Naturkulisse bietet es Urlaubern ein vielseitiges Erlebnis – von kulinarischen Genüssen über kulturelle Highlights bis hin zu malerischen Landschaften, verwinkelten Gassen und modernster Architektur.

Landschaft und Natur

Das Elsass ist geprägt von sanften Weinbergen, pittoresken Dörfern und den bewaldeten Höhenzügen der Vogesen. Besonders reizvoll ist die Region im Herbst, wenn die Weinberge in warmen Farben leuchten. Wanderer und Radfahrer finden hier zahlreiche Routen, die durch Naturparks, Wälder und entlang der Weinstraße führen.

Städte und Dörfer

Straßburg – Hauptstadt des Elsass

Straßburg, an der Grenze zu Deutschland gelegen, ist die Hauptstadt des Elsass und Sitz wichtiger europäischer Institutionen wie dem Europäischen Parlament. Die Stadt verbindet französische Lebensart mit deutscher Tradition und bietet Besuchern ein reiches Kulturprogramm.

Das Wahrzeichen ist das Straßburger Münster, eine gotische Kathedrale mit einem 142 Meter hohen Turm und einer beeindruckenden Astronomischen Uhr. Besonders malerisch ist das Viertel La Petite France mit seinen Fachwerkhäusern, engen Gassen und Kanälen.

Straßburg ist zudem berühmt für seinen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt, einen der ältesten Europas.

Colmar – Perle des Elsass

Im Herzen des Elsass gelegen, gilt Colmar als eine der schönsten Städte Frankreichs. Die Altstadt ist geprägt von bunten Fachwerkhäusern, romantischen Gassen und kleinen Kanälen, weshalb Colmar oft auch das „Klein-Venedig“ des Elsass genannt wird.

Besonders sehenswert sind das Unterlinden-Museum mit dem berühmten Isenheimer Altar, das historische Koifhus sowie die vielen reich verzierten Bürgerhäuser aus dem Mittelalter und der Renaissance.

Riquewihr, Ribeauvillé, Eguisheim: Typische elsässische Dörfer, in denen die Zeit stehengeblieben scheint. Kopfsteinpflaster, Weinlokale und Blumen an den Balkonen schaffen eine Postkarten-Atmosphäre.

Kulinarik

Das Elsass ist ein Paradies für Feinschmecker. Wer das Elsass besucht sollte unbedingt die typischen Spezialitäten versuchen.

Flammkuchen (Tarte flambée) – dünner Teig mit Zwiebeln, Speck und Crème fraîche

Sauerkrautgerichte (Choucroute garnie) – traditionell mit Würsten und Fleisch

Baeckeoffe – ein herzhafter Eintopf mit Fleisch und Kartoffeln

Kougelhopf – süßer Hefekuchen in Gugelhupfform

Dazu passt Elsässer Wein, insbesondere Riesling, Gewürztraminer und Crémant d’Alsace.

Kultur und Geschichte

Das Elsass blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Mal gehörte es zu Deutschland, mal zu Frankreich. Diese wechselhafte Vergangenheit spiegelt sich in Architektur, Sprache und Mentalität wider. Viele Ortsnamen, Dialekte und Bräuche zeigen bis heute den deutsch-französischen Einfluss.

Museen, Schlösser und Gedenkstätten – etwa die Hochkönigsburg oder das Europäische Parlament – machen Geschichte erlebbar.

Aktivitäten

Weinstraße (Route des Vins d’Alsace): Eine der bekanntesten Ferienstraßen Frankreichs, die durch malerische Winzerdörfer führt.

Rad- und Wandertouren: Entlang der Rheinebene oder durch die Vogesen.

Weihnachtsmärkte: Straßburg und Colmar sind weltweit für ihre stimmungsvollen Märkte bekannt.

Ein Urlaub im Elsass verbindet Natur, Kultur und Genuss auf kleinstem Raum. Ob Städtetrip nach Straßburg, Wanderung durch die Weinberge oder kulinarische Entdeckungstour – die Region bietet für jeden Geschmack etwas. Und nicht zuletzt ist sie durch ihre Nähe zu Deutschland ein ideales Ziel für einen spontanen Kurzurlaub.