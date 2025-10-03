Erzgebirge: Radonheilbad Bad Schlema – aus vielen Gründen eine Reise wert

Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran im Boden entsteht. In einigen Kurorten – etwa in Deutschland, Österreich oder Tschechien – wird es in geringen Dosen als Heilmittel eingesetzt. Patienten nehmen Radon dabei über Bäder, Trinkkuren oder Inhalationen auf.

(djd). Der historische Kurort Bad Schlema im Erzgebirge ist vor allem für seine gesundheitsfördernde Radonquelle bekannt und besticht durch seine malerische Lage inmitten der Natur. Die Landschaft mit Wäldern, sanften Hügeln und Wiesen bietet ideale Bedingungen für aktive Erholung. Was sollte man zum Radon wissen? Und warum ist Bad Schlema auch sonst eine Reise wert?

Was hat es mit dem natürlichen Heilmittel Radon auf sich?

Radon entwickelte sich zu einem der wirksamsten natürlichen Heilmittel der Bäderkunde. Es ist vor allem ein Stimulus zur funktionellen Reaktivierung körpereigener Selbstheilungskräfte. Das Immunsystem kann gestärkt und Botenstoffe zum Abbau krankhafter Schmerzempfindungen können mobilisiert werden. So wirkt es schmerzlindernd und entzündungshemmend.

Warum ist gerade Bad Schlema für seine Radontherapien bekannt?

Bad Schlema ist einer der wenigen Orte mit der für medizinische Zwecke notwendigen Radon-Konzentration im Wasser – mehr Infos: www.bad-schlema.de. Deshalb beschloss man bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, diese Heilkräfte für den Kurbetrieb zu nutzen: Das Radiumbad Oberschlema entwickelte sich bis zum Beginn des 2. Weltkriegs zu einem der wichtigsten deutschen Heilbäder der damaligen Zeit. Nach der politischen Wende 1989 kam es zur Wiederbelebung der Bädertradition, im Oktober 2004 erhielt Schlema dann das Prädikat „Radonheilbad“.

Warum zählt das „Actinon“ zu den attraktivsten Bädern Deutschlands?

Im Gesundheitsbad Actinon kann man im Innen- und Außenbereich in radon- und solehaltigen Therapiebecken verweilen. Luft- und Wasserattraktionen sowie ein Whirlpool sorgen für Entspannung und Wohlbefinden. Neben der attraktiven Saunalandschaft ist die multimediale Solewelt mit Solebad und -inhalation ein Highlight. Durch den Solegehalt des wohlig warmen Wassers von sechs Prozent schwebt der Körper fast schwerelos an der Wasseroberfläche.

Wie ergänzt Ayurveda das Gesundheitsangebot in Bad Schlema?

Ein weiteres Highlight neben dem Gesundheitsbad ist das authentische Ayurveda-Center. Entgiftung und Harmonisierung des Körpers stehen dabei im Vordergrund. Das Angebot umfasst neben einer speziellen Ernährungslehre Behandlungen wie Massagen, Dampfbäder und Ölgüsse.

Kommt man auch als Aktivurlauber auf seine Kosten?

Ja! Für alle, die Gesundheit mit Bewegung und Naturerlebnissen verbinden möchten, ist Bad Schlema ein idealer Urlaubsort. Die Naturkulisse des Erzgebirges bietet ideale Voraussetzungen zum Wandern und Radeln. Das gut ausgebaute Wegenetz lädt zu Ausflügen in die malerische Umgebung ein, Lehrpfade wie der Planetenwanderweg oder der Bergbaulehrpfad präsentieren viel Wissenswertes.

Quelle: Fremdenverkehrsverein „Schlematal“ e.V. – Gästeinformation, Bad Schlema