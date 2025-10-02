Rückruf: Mikrobiologische Verunreinigung – Kalmar Fangarme im Glas

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die BORRELLI FINE FOODS GmbH informiert über den Rückruf von zwei Chargen des Produkts Kalmar Fangarme mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 30.11.2027 und 30.12.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt die Maßnahme aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Verunreinigung.

Um welche Art Erreger es sich handelt, wird leider nicht mitgeteilt, somit sind für Endverbraucher weder eine mögliche Inkubationszeit noch Symptomatiken in einen Zusammenhang zu bringen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Kalmar Fangarme – Marke Più Amore a Tavola

Charge 25R204202 – Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2027

Charge 25R210208 – Mindesthaltbarkeitsdatum 30.12.2027

Der Rückruf betrifft ausschließlich die oben genannten Chargen.

Alle anderen Produkte der Marke Più Amore a Tavola sind nicht betroffen und können ohne Bedenken verzehrt werden .

Kundenservice

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Telefonisch unter: +49(0)89/23752375 Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Per E-Mail unter: info@borrellifinefoods.de

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller