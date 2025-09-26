Rezept: Apfelkuchen – der Klassiker vom Blech
Apfelkuchen gehört zu den beliebtesten Kuchenklassikern in Deutschland. Ob als saftiger Rührteigkuchen, gedeckt mit Mürbeteig oder in der knusprigen Streuselvariante – die Kombination aus süßem Teig und fruchtig-säuerlichen Äpfeln kommt bei Groß und Klein gut an. Besonders beliebt sind Sorten wie Boskoop oder Elstar, die beim Backen ihr Aroma entfalten.
Traditionell wird Apfelkuchen auf dem Blech gebacken – ideal für Familie, Gäste oder Feste. Frisch gebacken schmeckt er pur, mit Zimt und Zucker oder mit einem Klecks Schlagsahne.
Apfelkuchen vom Blech:
Zutaten (für ein Blech, ca. 24 Stücke)
500g Mehl
250g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver
250g Butter oder Margarine (weich)
4 Eier
100 ml Milch
1,5–2kg Äpfel (säuerliche Sorten wie Boskoop oder Elstar)
Zimt und Zucker zum Bestreuen
Je nach Geschmack können auch Rosinen hinzugefügt werden
Zubereitung
Teig herstellen:
Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Eier, Butter und Milch zu einem glatten Rührteig verrühren.
Backblech vorbereiten:
Ein Blech mit Backpapier auslegen und den Teig gleichmäßig darauf verstreichen.
Äpfel vorbereiten:
Äpfel schälen, entkernen und in Spalten schneiden. Diese dicht an dicht auf den Teig legen.
Backen:
Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) etwa 35–40 Minuten backen, bis der Kuchen goldbraun ist.
zum Schluß:
Noch warm mit Zimt und Zucker bestreuen. Optional mit Puderzucker bestäuben oder mit etwas Sahne servieren.
Streusel-Variante für Apfelkuchen vom Blech
Zutaten (für 1 Blech)
Für den Teig:
400g Mehl
200g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver
200g Butter oder Margarine (weich)
3 Eier
100ml Milch
Für den Belag:
1,5–2kg Äpfel (z. B. Elstar, Boskoop)
etwas Zitronensaft
Zimt nach Geschmack
Für die Streusel:
200 Mehl
100g Zucker
125g kalte Butter
Zubereitung
Teig herstellen: Alle Teigzutaten zu einem glatten Rührteig verrühren und auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen.
Äpfel vorbereiten: Schälen, entkernen, in Spalten schneiden, mit Zitronensaft und etwas Zimt mischen, dann auf dem Teig verteilen.
Streusel zubereiten: Mehl, Zucker und kalte Butter mit den Händen zu Streuseln verkneten und gleichmäßig über die Äpfel streuen.
Backen: Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 40–45 Minuten backen.
Ergibt einen saftig-knusprigen Apfelkuchen, der sich auch super einfrieren lässt. Lasst es euch schmecken 🙂