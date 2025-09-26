Rezept: Apfelkuchen – der Klassiker vom Blech

Apfelkuchen gehört zu den beliebtesten Kuchenklassikern in Deutschland. Ob als saftiger Rührteigkuchen, gedeckt mit Mürbeteig oder in der knusprigen Streuselvariante – die Kombination aus süßem Teig und fruchtig-säuerlichen Äpfeln kommt bei Groß und Klein gut an. Besonders beliebt sind Sorten wie Boskoop oder Elstar, die beim Backen ihr Aroma entfalten.

Traditionell wird Apfelkuchen auf dem Blech gebacken – ideal für Familie, Gäste oder Feste. Frisch gebacken schmeckt er pur, mit Zimt und Zucker oder mit einem Klecks Schlagsahne.

Apfelkuchen vom Blech:

Zutaten (für ein Blech, ca. 24 Stücke)

500g Mehl

250g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen Backpulver

250g Butter oder Margarine (weich)

4 Eier

100 ml Milch

1,5–2kg Äpfel (säuerliche Sorten wie Boskoop oder Elstar)

Zimt und Zucker zum Bestreuen

Je nach Geschmack können auch Rosinen hinzugefügt werden

Zubereitung

Teig herstellen:

Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Eier, Butter und Milch zu einem glatten Rührteig verrühren.

Backblech vorbereiten:

Ein Blech mit Backpapier auslegen und den Teig gleichmäßig darauf verstreichen.

Äpfel vorbereiten:

Äpfel schälen, entkernen und in Spalten schneiden. Diese dicht an dicht auf den Teig legen.

Backen:

Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) etwa 35–40 Minuten backen, bis der Kuchen goldbraun ist.

zum Schluß:

Noch warm mit Zimt und Zucker bestreuen. Optional mit Puderzucker bestäuben oder mit etwas Sahne servieren.

Streusel-Variante für Apfelkuchen vom Blech

Zutaten (für 1 Blech)

Für den Teig:

400g Mehl

200g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen Backpulver

200g Butter oder Margarine (weich)

3 Eier

100ml Milch

Für den Belag:

1,5–2kg Äpfel (z. B. Elstar, Boskoop)

etwas Zitronensaft

Zimt nach Geschmack

Für die Streusel:



200 Mehl

100g Zucker

125g kalte Butter

Zubereitung

Teig herstellen: Alle Teigzutaten zu einem glatten Rührteig verrühren und auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen.

Äpfel vorbereiten: Schälen, entkernen, in Spalten schneiden, mit Zitronensaft und etwas Zimt mischen, dann auf dem Teig verteilen.

Streusel zubereiten: Mehl, Zucker und kalte Butter mit den Händen zu Streuseln verkneten und gleichmäßig über die Äpfel streuen.

Backen: Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 40–45 Minuten backen.

Ergibt einen saftig-knusprigen Apfelkuchen, der sich auch super einfrieren lässt. Lasst es euch schmecken 🙂

