Deutschlandticket wird erneut teurer – 63 Euro ab 2026

Seit Mai 2023 gibt es das Deutschlandticket welches erlaubt, den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland zu nutzen. Das Ticket, auch als „49-Euro-Ticket“ bekanntgeworden, baut auf dem Erfolg des 9-Euro-Tickets auf, das im Sommer 2022 als temporäre Maßnahme zur Entlastung der Bürger während der Energiekrise eingeführt wurde.

Bereits 2025 verteuerte sich das beliebte Ticket von 49 auf 58 Euro. Für 2026 wird nun eine erneute Verteuerung auf 63 Euro kommen. Darauf haben sich die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder am 18. September 2025 auf einer Sonderkonferenz verständigt. Die Länder können jedoch auch weiterhin auf ihre Kosten weitere Vergünstigungen etwa für Azubi-, Schüler- oder Sozialtickets anbieten.

Nach wie vor ist das Ticket personengebunden und nicht auf andere Personen übertragbar. Bei einer Kontrolle müssen Fahrgäste ihre Inhaberschaft nachweisen. Kinder unter sechs Jahren fahren jedoch weiterhin kostenlos mit.