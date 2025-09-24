CleanKids-Magazin

Rückruf: E.Coli in Sprossen von Healthy Powerfood

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Healthy Powerfood informiert über den Rückruf von Bio Brokkoli und Bio Detox Sprossen. Wie mitgeteilt wird, wurden Shigatoxin-bildende Escherichia coli im Produkt nachgewiesen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Der Vertrieb erfolgte deutschlandweit über den Einzelhandel beziehungsweise Handelspartner

Betroffener Artikel

Healthy Powerfood Bio Brokkoli
Inhalt: 80g Sprossen Mix Salat
Haltbarkeit: 24.09.2025, 27.09.2025, 29.09.2025

Healthy Powerfood Bio Detox
Inhalt: 80g Sprossen Mix Salat
Haltbarkeit: 24.09.2025, 27.09.2025, 29.09.2025

Betroffene Packungen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Infobox STEC/VTEC-Bakterien

Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten.

Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 

 

 
