Rückruf: E.Coli in Sprossen von Healthy Powerfood
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Healthy Powerfood informiert über den Rückruf von Bio Brokkoli und Bio Detox Sprossen. Wie mitgeteilt wird, wurden Shigatoxin-bildende Escherichia coli im Produkt nachgewiesen.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
Healthy Powerfood Bio Brokkoli
Inhalt: 80g Sprossen Mix Salat
Haltbarkeit: 24.09.2025, 27.09.2025, 29.09.2025
Healthy Powerfood Bio Detox
Inhalt: 80g Sprossen Mix Salat
Haltbarkeit: 24.09.2025, 27.09.2025, 29.09.2025
Betroffene Packungen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Infobox STEC/VTEC-Bakterien
Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten.
Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller