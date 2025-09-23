Safety Gate Warnung: Trucosmetics Wimpernserum

Wichtige Verbraucherinformation

Das EU Schnellwarnsystem Safety Gate (vormals RAPEX) hat eine Warnung zum Trucosmetics Wimpernserum mit der Chargennummer 5104 veröffentlicht. Wie der Meldung zu entnehmen ist, enthält das Serum den Wirkstoff Cloprostenolisopropylester (gemessener Wert: 0,000046 %) welcher nur unter Aufsicht eines Augenarztes angewendet werden soll. Ob andere Chargen unbelastet sind, geht aus der Meldung nicht hervor.

Cloprostenolisopropylester ist ein Prostaglandinanalogon, das beim Anwender Augen- und Sehschäden verursachen kann und nicht von schwangeren und stillenden Frauen angewendet werden sollte, da es das Kind beeinträchtigen kann.

Das Produkt entspricht nicht der Kosmetikverordnung!

Übersicht der Safety Gate Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:

Warnnummer: SR/03318/25

Veröffentlicht am 19/09/2025 – Report-2025-38

Meldendes Land: Deutschland

Produktkategorie: Kosmetika

Produkt: Wimpernserum

Marke: Trucosmetics

Chargennummer: 5104

Barcode: 0733991234689

Von Behörden angeordnete Maßnahmen (an: Hersteller) Verkaufsstopp

Datum des Inkrafttretens : 15.07.2025

Von Behörden angeordnete Maßnahmen (an: Hersteller) Verbot der Vermarktung des Produkts und etwaige begleitende Maßnahmen

Datum des Inkrafttretens : 15.07.2025

Wir empfehlen die Rückgabe betroffener Wimpernseren in den jeweiligen Verkaufsstellen bzw. den jeweiligen Onlinehändlern

Infobox Prostaglandinanaloga sind Substanzen, die die Wirkung körpereigener Prostaglandine nachahmen und hauptsächlich in der Augenheilkunde zur Senkung des erhöhten Augeninnendrucks (z.B. bei Glaukom) eingesetzt werden. Prostaglandinanaloga senken so den Druck im Auge. Da Prostaglandinanaloga jedoch das Wachstum von Wimpern fördern können, werden sie manchmal illegal in kosmetischen Wimpernseren verwendet, was zu Nebenwirkungen wie Veränderungen der Iris, der Augenlidhaut und der Wimpern führen kann. Prostaglandin-haltige Wimpernwachstumsseren sind aufgrund einer pharmakologischen Beeinflussung physiologischer Funktionen als Funktionsarzneimittel nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 AMG anzusehen. Sie unterliegen der Zulassungspflicht durch die Bundesoberbehörde. Teilweise liegt die Konzentration des Wirkstoffs in der Zubereitung sogar oberhalb der höchsten auf dem Fertigarzneimittelmarkt verfügbaren Dosierung von Augentropfen. Weitere Informationen hier >

