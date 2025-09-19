Rückruf: Chemisches Risiko – Damen Clogs von KiK
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die KiK Textilien und Non-Food GmbH informiert über den Rückruf von bedruckten Damen Clogs und bittet Kunden um Rückgabe. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass ein chemisches Risiko hinsichtlich bestimmter Stoffe besteht, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind, da sie die maximal zulässige Menge von 1 mg/kg überschreiten (Dibenzo(a,h)anthracen).
Kunden werden dringend gebeten, die Clogs nicht weiter zu verwenden.
Betroffener Artikel
Damen Clogs bedruckt
Chargennummer: Art. 1201473 P255043
WGR 899
Artikelnummer: 1201473 P255043
reduzierter Preis 3,99 Euro
Das Produkt wurde online seit dem 13.06.2025 und in KiK-Filialen seit dem 03.06.2025 verkauft.
Bitte geben Sie die Ware in einer KiK-Filiale zurück. Der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
E-Mail: productinfo@kik.eu
Produktabbildung: KiK Textilien und Non-Food GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller