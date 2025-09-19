Rückruf: Chemisches Risiko – Damen Clogs von KiK

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die KiK Textilien und Non-Food GmbH informiert über den Rückruf von bedruckten Damen Clogs und bittet Kunden um Rückgabe. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass ein chemisches Risiko hinsichtlich bestimmter Stoffe besteht, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind, da sie die maximal zulässige Menge von 1 mg/kg überschreiten (Dibenzo(a,h)anthracen).

Kunden werden dringend gebeten, die Clogs nicht weiter zu verwenden.

Betroffener Artikel



Damen Clogs bedruckt

Chargennummer: Art. 1201473 P255043

WGR 899

Artikelnummer: 1201473 P255043

reduzierter Preis 3,99 Euro



Das Produkt wurde online seit dem 13.06.2025 und in KiK-Filialen seit dem 03.06.2025 verkauft.

Bitte geben Sie die Ware in einer KiK-Filiale zurück. Der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

E-Mail: productinfo@kik.eu

Produktabbildung: KiK Textilien und Non-Food GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

