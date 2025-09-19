Rückruf: Globus ruft Fischfrikadellen wegen Listerien zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Tenax Sild A/S ruft Fischfrikadellen in zwei verschiedenen Ausführungen via Globus zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden nach Angaben der dänischen Behörden Listerien (Listeria Monocytogenes) nachgewiesen. Betroffen sind die Lykkeberg Fischfrikadellen mit Lachs und Lykkeberg Fisch-Frikadellen jeweils in der 4St. Packung mit diversen Mindesthaltbarkeitsdaten.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

In Dänemark wurden seit Mitte August beim Statens Serum Institut (SSI) fünf Patienten mit dem gleichen Typ des lebensmittelbedingten Bakteriums Listeria monocytogenes registriert . Die Patienten sind zwischen 70 und 95 Jahre alt, drei sind Frauen, zwei Männer. Alle Patienten wurden stationär behandelt. Die Infektionsquelle sind verzehrfertige Fischfrikadellen der Tenax Sild A/S

Betroffene Artikel

Lykkeberg Fisch-Frikadellen

EAN 5709345004500

4 Stück zu 95g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 08.10.2025 / 04.09.2025 / 24.09.2025 / 10.09.2025 / 01.10.2025 / 17.09.2025

Lykkeberg Fischfrikadellen mit Lachs

EAN 5709345006016

4 Stück zu 65g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 19.09.2025 / 10.10.2025 / 26.09.2025 / 05.09.2025

Kunden:innen, die die Produkte mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu verzehren, sondern in unserer Markthalle zurückzugeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet

Kundenservice

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kundenservice@globus.de oder an die Kundenhotline unter 0800 51 54 444

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

