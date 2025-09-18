Eltern aufgepasst: Hochgiftige Herbstzeitlose blüht jetzt

Die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) ist eine auffällige Pflanze, die im Spätsommer und Herbst – meist von August bis Oktober – blüht. Ihre lilafarbenen, krokusähnlichen Blüten erscheinen, wenn viele andere Blumen bereits verblüht sind. Auffällig: Im Frühjahr treibt die Pflanze nur Blätter und Samenkapseln, die Blüten hingegen wachsen ohne Laub direkt aus dem Boden.

Herbstzeitlosen sind hochgiftig

Alle Pflanzenteile der Herbstzeitlosen sind hochgiftig, besonders die Samen und Knollen. Der giftige Wirkstoff heißt Colchicin. Er kann bereits in geringen Mengen lebensgefährlich sein.

Beim Menschen führt eine Vergiftung zu Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Kreislaufproblemen; im schlimmsten Fall zu Organversagen.

Bei Tieren – etwa Pferden, Rindern oder Schafen – kann der Verzehr von wenigen Gramm getrocknetem Heu mit Herbstzeitlosen tödlich enden.

Wichtig: Das Gift bleibt auch in getrocknetem Zustand (z. B. im Heu oder Silage) aktiv.

Eltern von Kleinkindern sollten die Herbstzeitlose aus dem heimischen Garten verbannen. Ältere Kinder dagegen finden Giftpflanzen meist spannend und können, zum Beispiel bei einem Besuch im Botanischen Garten oder auf einem Waldspaziergang, viel über die verschiedenen Giftpflanzen lernen.