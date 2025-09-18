Weltkindertag in Köln am 21. September – Kinderrechte im Fokus

Unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie“ wird bundesweit der Weltkindertag gefeiert. Zahlreiche Städte laden zu Festen, Konzerten und Mitmachaktionen ein – von Straßenfesten in Berlin über Familienfeste in Dortmund bis hin zu Aktionstagen in NRW.

Im Mittelpunkt steht die Forderung nach mehr Beteiligung von Kindern in Politik und Gesellschaft. Organisationen wie UNICEF und das Deutsche Kinderhilfswerk betonen, dass Kinderrechte nicht nur geschützt, sondern aktiv gelebt werden müssen.

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit lädt ein zum großen Kinder- und Familienfest – Kinderrechte im Fokus – gemeinsam für gesundes Aufwachsen

Spiel, Spaß und starke Botschaften: Am 21. September verwandelt sich der Kölner Rheinauhafen in ein buntes Fest zum Weltkindertag. Mit einer eigenen Bühne am Schokoladenmuseum, bunten Ständen, Mitmachaktionen und Informationsangeboten lädt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit Kinder und Familien zum Feiern ein. KiKA-Moderatorin Singa Gätgens führt als Botschafterin der Initiative „Kinder stark machen“ durch das Bühnenprogramm. Außerdem dabei sind die Maus aus der „Sendung mit der Maus“, die Kölner Band Cat Ballou sowie die UNICEF-Botschafter Jana Ina und Giovanni Zarrella. Der Weltkindertag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“. Zahlreiche Organisationen, Verbände und Initiativen nutzen den Tag, um gemeinsam auf die Bedeutung von Kinderrechten aufmerksam zu machen.

Dr. Johannes Nießen, Kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit: „Alle Kinder haben das Recht darauf, gesund aufwachsen zu können. Sie brauchen dafür Vertrauen, Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit. Gleichzeitig müssen wir Erwachsenen Kindern Freiräume schaffen, in denen sie sich selbst ausprobieren und aus Fehlern lernen können. Auch die Möglichkeit mitentscheiden zu dürfen, stärkt Kinder in ihrem Selbstwertgefühl. Die Mitmach-Initiative ‚Kinder stark machen‘ fördert diese wichtigen Eigenschaften als Grundlage für ein suchtfreies Leben.“

Die Bühne des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit befindet sich an der Spitze des Kölner Rheinauhafens neben dem Schokoladenmuseum. KiKA-Moderatorin Singa Gätgens und das „Kinder stark machen“-Team gestalten von 12 bis 18 Uhr ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Musik, Spielen und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Die Maus lädt Kinder und Eltern zum Tanzen ein, während eine drehende Kletterscheibe neben der Bühne sportliche Herausforderungen bietet. Wer zwischendurch zur Ruhe kommen möchte, findet im Beratungszelt des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit Informationsangebote für Erziehende rund um das gesunde Aufwachsen von Kindern.

Das Programm auf der BIÖG-Bühne:

12:00 Uhr: Begrüßung mit Singa Gätgens

12:15 Uhr: „Kinder stark machen“-Show

12:45 Uhr: Offizielle Eröffnung des Festes zum Weltkindertag mit Bürgermeister Dr. Ralf Heinen, Isabella Neven Dumont, Cat Ballou und weiteren Gästen

13:00 Uhr: „Maus-Show“

13:30 Uhr: Singas Mitmach-Show

14:00 Uhr: „Kinder stark machen“-Show

14.30 Uhr: Auszeichnung der Kita Hunoldstraße durch das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit

14:45 Uhr: „Maus-Show“

15:15 Uhr: Singas Mitmach-Show mit den UNICEF-Botschaftern Jana Ina und Giovanni Zarrella

15:45 Uhr: Tanzgruppe der Offenen Ganztagesschule Forststraße mit Fug & Janina, Katholische Jugendagentur Köln

16:00 Uhr: „Kinder stark machen“-Show

16:30 Uhr: Die Rampenlichter – Artistinnen und Artisten des Kölner Spielecircus

17:00 Uhr: „Singas Mitmach-Show“

17:30 Uhr: „Kinder stark machen“-Show

18:00 Uhr: Finale

