Rückruf: Kettlebells mit erhöhter ionisierender Strahlung via Action

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Action informiert über den Rückruf von Kettlebells (Hanteln) in verschiedenen Farben des Lieferanten Via Chassé B.V.. Wie mitgeteilt wird, wurde bei einer Inspektion festgestellt, dass einige der Kettlebells des Herstellers Via Chassé erhöhte Werte ionisierender Strahlung abgeben.

Die gemessenen Werte stellen keine akute Gefahr dar. Eine regelmäßige Nutzung über einen längeren Zeitraum kann jedoch ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Kettlebell 10 kg

Action-Artikelnummer: 3217083

EAN-Codes: 8714333018244 / 8714333018251 / 8714333018268

Hersteller-Artikelnummer: 16018-01

Action Verkaufszeitraum: vom 28.07.2025 bis zum 07.08.2025



Falls Sie im Besitz der oben beschriebenen Kettlebells sind, stellen Sie die Nutzung umgehend ein. Action bittet Sie, das Produkt in eine beliebige Action-Filiale in Ihrer Nähe zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller