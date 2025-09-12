Rückruf: Kettlebells mit erhöhter ionisierender Strahlung via Action
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Action informiert über den Rückruf von Kettlebells (Hanteln) in verschiedenen Farben des Lieferanten Via Chassé B.V.. Wie mitgeteilt wird, wurde bei einer Inspektion festgestellt, dass einige der Kettlebells des Herstellers Via Chassé erhöhte Werte ionisierender Strahlung abgeben.
Die gemessenen Werte stellen keine akute Gefahr dar. Eine regelmäßige Nutzung über einen längeren Zeitraum kann jedoch ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Kettlebell 10 kg
Action-Artikelnummer: 3217083
EAN-Codes: 8714333018244 / 8714333018251 / 8714333018268
Hersteller-Artikelnummer: 16018-01
Action Verkaufszeitraum: vom 28.07.2025 bis zum 07.08.2025
Falls Sie im Besitz der oben beschriebenen Kettlebells sind, stellen Sie die Nutzung umgehend ein. Action bittet Sie, das Produkt in eine beliebige Action-Filiale in Ihrer Nähe zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller