Rückruf: Josera ruft Hundefutter Meat Lovers Pure Lamb zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Futtermittelhersteller Josera informiert über den Rückruf von Hundefutter. Der Mitteilung zufolge betrifft der Rückruf Josera Meat Lovers Pure Lamb in der 400g Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.05.2028. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht ein Qualitätsmangel.
Den genauen Grund für den Rückruf nennt das Unternehmen trotz Nachfrage von uns leider nicht – für Hundehalter:innen sehr unbefriedigend!
Von der weiteren Verfütterung wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Josera Meat Lovers Pure Lamb
Inhalt: 400g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.05.2028
Charge: 521 10000_0320
Kundenservice
Den Kaufpreis erhalten betroffene Kunden vollständig zurück. Josera bittet betroffene Kunden, sich dazu an die Service-Hotline +49 9371 940 150 oder per E-Mail an Kundenbetreuung@josera zu wenden.
