Rückruf: Josera ruft Hundefutter Meat Lovers Pure Lamb zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Futtermittelhersteller Josera informiert über den Rückruf von Hundefutter. Der Mitteilung zufolge betrifft der Rückruf Josera Meat Lovers Pure Lamb in der 400g Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.05.2028. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht ein Qualitätsmangel.

Den genauen Grund für den Rückruf nennt das Unternehmen trotz Nachfrage von uns leider nicht – für Hundehalter:innen sehr unbefriedigend!

Von der weiteren Verfütterung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Josera Meat Lovers Pure Lamb

Inhalt: 400g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.05.2028

Charge: 521 10000_0320

Kundenservice

Den Kaufpreis erhalten betroffene Kunden vollständig zurück. Josera bittet betroffene Kunden, sich dazu an die Service-Hotline +49 9371 940 150 oder per E-Mail an Kundenbetreuung@josera zu wenden.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller