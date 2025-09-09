Rückruf: Fressnapf ruft MultiFit Wildvogelfutter Leibgericht zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH informiert über den Rückruf des Vogelfutters MultiFit Wildvogelfutter Leibgericht im 2,5 kg Beutel. Betroffen ist das Mindesthaltbarkeitsdatum 13.05.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde Ambrosia nachgewiesen.

Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) ist eine sehr allergene Pflanze. Eine Blüte kann Milliarden Pollen enthalten. Schon wenig Pollen löst bei etwa 10 % der Menschen Hautirritationen oder Asthma aus. Die Pflanze breitet sich durch menschliche Unachtsamkeit und den Klimawandel aus. Sie ist eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung.

Von der Verfütterung wird dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

MultiFit Wildvogelfutter Leibgericht

Inhalt: 2,5 kg Beutel

Artikelnummer:1172255

Mindesthaltbarkeitsdatum:13.05.2027

Charge: PO151067



Betroffene Beutel können in den Fressnapf Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Kontakt:kundenservice@fressnapf.de

Abbildung: Fressnapf Tiernahrungs GmbH

