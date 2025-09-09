Rückruf: Fressnapf ruft MultiFit Wildvogelfutter Leibgericht zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH informiert über den Rückruf des Vogelfutters MultiFit Wildvogelfutter Leibgericht im 2,5 kg Beutel. Betroffen ist das Mindesthaltbarkeitsdatum 13.05.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde Ambrosia nachgewiesen.
Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) ist eine sehr allergene Pflanze. Eine Blüte kann Milliarden Pollen enthalten. Schon wenig Pollen löst bei etwa 10 % der Menschen Hautirritationen oder Asthma aus. Die Pflanze breitet sich durch menschliche Unachtsamkeit und den Klimawandel aus. Sie ist eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung.
Von der Verfütterung wird dringend abgeraten.
Betroffener Artikel
MultiFit Wildvogelfutter Leibgericht
Inhalt: 2,5 kg Beutel
Artikelnummer:1172255
Mindesthaltbarkeitsdatum:13.05.2027
Charge: PO151067
Betroffene Beutel können in den Fressnapf Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Kundenservice
Kontakt:kundenservice@fressnapf.de
