Rückruf: Jelly Sticks der Marke COZZO wegen Erstickungsgefahr

Die Orient Master GmbH und die go asia Deutschland GmbH informieren über den Rückruf des Artikels Jelly Sticks der Marke COZZO in der 100g und 240g Packung, nachdem die Lebensmittelaufsicht das Produkt beanstandet hat.

Eine versehentliche Aufnahme des gesamten Produkts bzw. größeren Teilen davon und das damit verbundene Risiko des Erstickens können in Anbetracht von Konsistenz, Form, Größe und Art der Aufnahme nicht ausgeschlossen werden. Die im Kunststoffbeutel enthaltene Flüssigkeit fördert stark die Gleitfähigkeit des Geleekörpers. Ein Zerdrücken des Geleekörpers mit der Zunge ist aufgrund der schnitt- und bissfesten Konsistenz nicht ohne weiteres möglich.

Von einem Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Jelly Sticks

Inhalt: 5 a 20g

Marke COZZO

Jelly Sticks

Inhalt: 12 a 20g

Marke COZZO

Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

