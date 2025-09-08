Bei Nebel – Bitte Licht am Fahrzeug einschalten!

Der Herbst ist da und mit ihm auch die Nebelfelder. Leider sind alle Jahre wieder Autofahrer:innen unterwegs, die auch bei starkem Nebel entweder gar kein Licht oder nur das Tagfahrlicht einschalten. Tagfahrlicht ist bei Nebel nicht ausreichend denn es leuchtet nur vorne. So sind Fahrzeuge die im Nebel vor einem fahren oft nur auf den letzten Metern wirklich erkennbar. Zudem sind die meisten Autos heute in silber, weiß oder dunkel und damit noch schlechter zu sehen.

Die Lichtautomatik greift tagsüber meist nicht bei Nebel!

Bitte schaltet bei Nebel euer Licht an !

ADAC Tipps für die dunkle Jahreszeit – Tagfahrlicht reicht nicht